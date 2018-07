César Farías en la mira de la selección de Costa Rica



08/07/2018 - 09:46:06

Diez.- El director técnico venezolano César Farías, actual estratega de The Strongest es tentado por la selección de Costa Rica. La selección "tica" no renovó con Óscar Ramírez, que la dirigió en el Mundial de Rusia.



En las últimas horas la prensa de ese país dialogó con el estratega llanero y este no negó que le seduce la idea de dirigir a esta selección. El periódico Extra de Costa Rica se contactó con Farías. El entrenador informó que tiene contrato con The Strongest hasta fin de año, pero existe una cláusula de salida. Agregó además que solamente ayudó a César Salinas presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a dirigir los partidos amistosos de la Verde.



"Estoy con un contrato vigente en The Strongest hasta diciembre, que obviamente tiene una cláusula de salida, y estoy ayudando a la Federación (de Bolivia) con los partidos amistosos que tienen, pero sin contrato y con una cláusula de salida para casos que se presenten", manifestó Farías al medio costarricense.



El entrenador afirmó que le interesa bastante volver a dirigir una selección absoluta. Elogió al seleccionado de Costa Rica e indicó que con trabajo se puede conseguir grandes logros.



"Sí, me interesa bastante volver a dirigir una selección. De hecho, le estoy colaborando a Bolivia en este momento. Además, dirigí seis años el seleccionado mayor de mi país, Costa Rica es un seleccionado que tiene buen pie, buen biotipo, que compite en una zona que clasifica con autoridad y que al Mundial no fue de paseo, fue a competir", finalizó Farías.