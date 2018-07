Cómo formalizar la propiedad de un vehículo en 4 pasos y cuánto se tarda



08/07/2018 - 09:42:26

Una vez que se realiza la compraventa de un vehículo, el proceso para perfeccionar el derecho propietario del nuevo poseedor requiere cumplir cuatro requisitos y acudir a tres instancias: Diprove, Tránsito y la Alcaldía. Ésta es una de las razones que desalienta a los nuevos dueños a completar el proceso; sin embargo, a la larga, las consecuencias pueden ser la retención de fondos por deudas tributarias o el embargo del motorizado.



La transferencia se realiza a través de cuatro pasos y puede demorar de tres días a dos semanas, dependiendo de las observaciones. Un requisito vital para comenzar el trámite es el poder notarial que se da al poseedor; en caso de vencimiento, ya no se pude continuar con el trámite.



Proceso



El primer paso es la verificación de la documentación al momento de comprar un vehículo. El vendedor debe contar con el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT). Además, la resolución original de Tránsito, la póliza de importación, el TRV y la boleta de pago de impuestos, explicó el presidente de la Federación de la Autoventa de Cochabamba, Ronald García.



En caso de que el motorizado funcione a Gas Natural Vehicular (GNV), se necesita el documento de instalación. Asimismo, el vendedor debe entregar un poder para que el comprador haga todos los documentos de transferencia.



Es importante que los comercializadores entreguen todos los documentos y que el comprador verifique la legalidad, debido a que algunas personas que no son afiliadas al sector se mimetizan en las ferias y la autoventa para vender motorizados remarcados, clonados, chutos o con denuncia de robo.



“La autoventa es muy grande y no siempre podemos controlar a todos los que vienen. Por eso, es mejor si la gente se fija que quien le vende tenga una credencial. Todos los afiliados tienen credencial con el croquis de su vivienda, números de contacto y demás por si hay algún reclamo”, señaló García.