Alex Contreras: Admitir candidatura de Morales y García es pisar la democracia



08/07/2018 - 09:21:07

El Diario.- El exvocero de la Presidencia, Alex Contreras, afirmó que admitir la candidatura de Evo Morales y Álvaro García como postulantes inscritos en el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2019 es pisar la democracia, porque están inhabilitados constitucionalmente y los resultados del referéndum del 21 de febrero.



“Evo Morales y Álvaro García no pueden ser candidatos porque así lo ha decidido el pueblo, el soberano en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016”, declaró Alex Contreras, el exvocero presidencial en el primer período de mandato de Evo Morales. Ahora cumple funciones en la Alcaldía Municipal de Cochabamba, bajo control de los Demócratas.



Estas declaraciones surgen después de que los sectores sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) definieron estrategias preelectorales de la candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2019. Además de que los cocaleros de Cochabamba apoyaron la postulación del vicepresidente Álvaro García.



Contreras manifestó que ambas autoridades no pueden vulnerar la Constitución Política del Estado, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haya emitido una sentencia para habilitar la repostulación consecutiva. Aunque admitió que todos los poderes del Estado están manejados, manipulados y controlados por el MAS.



Afirmó que el único candidato que tiene el MAS es Evo Morales porque no permitió que surjan otros líderes en esta organización política por lo que convirtieron al actual Mandatario en caudillo en vez de un líder político. “Hemos visto ya varios caudillos en el país, que luego de fallecer por diferentes motivos, prácticamente sus partidos han desparecido”.



CONFLICTO DE PODERES



El exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE) Jorge Lazarte advirtió que en un futuro próximo podría generarse un conflicto entre dos poderes: Por un lado el Tribunal Supremo Electoral que debe hacer cumplir los resultados vinculantes del referéndum constitucional y, por otro, el Tribunal Constitucional que también pretenderá para hacer cumplir el fallo del 28 de noviembre del 2017.



A la vez, señaló que ese conflicto puede derivar en acciones de protesta y malestar en las calles y no en la vía jurídica, que provocará una mayor polarización entre quienes están de acuerdo con la repostulación de Morales y de los que la rechaza.



“El camino hacia las elecciones están minado de muchos riesgos, temo mucho que esto en algún momento va a estallar”, declaró la exautoridad.



En pasado días, la presidenta del TSE, Katia Uriona, reiteró que se referirá a las candidaturas de las elecciones generales de 2019 cuando se publique la convocatoria a elecciones, es decir, antes de los 120 a 180 días antes de los comicios.



“No compete entrar en un escenario especulativo acerca de las candidaturas posibles, porque es un proceso que está previsto para la próxima gestión, el procedimiento que corresponde al Órgano Electoral, es cuando asume competencia, una vez que se presentan las candidaturas y hemos ratificado (…) sobre el alcance y vigencia de los resultados del 21F”, dijo Uriona.



CANDIDATO IMPOSIBLE



El consultor de la Ley de Organizaciones Políticas, Carlos Hugo Molina, manifestó que el presidente Evo Morales es un candidato imposible, porque está inhabilitado constitucionalmente.



En ese marco, dijo que no existe experiencia en ninguna región que establezca la continuidad de un mandato presidencial basada en un “derecho humano”, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional que se basa en el artículo 23 del Pacto de San José.