Nadie explica cómo un jet de lujo aterrizó en El Trompillo



08/07/2018 - 09:19:36

Los Tiempos.- Ninguna institución encargada del control del espacio aéreo explicó cómo el avión de lujo Super Mid-Size Gulfstream con matrícula N557 JK aterrizó en suelo boliviano, específicamente en el aeropuerto de El Trompillo. La aeronave que fue incautada por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en calidad de mercancía en abandono por más de tres meses, ésta adjudicó el avión al Ministerio de la Presidencia y ésta a su vez a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



La DGAC no respondió a la solicitud de información sobre esta aeronave. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, tampoco pudo responder los detalles del ingreso de dicho avión a Bolivia y remitió la Consulta a la Aduana Nacional de Bolivia o al Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. En tanto, El Deber consultó al gerente de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), Óscar Gálvez, pero tampoco tuvo éxito.



El especialista en defensa y seguridad militar, Samuel Montaño, criticó esta situación y señaló que esto demuestra que “tenemos una deficiencia terrible de no poder identificar y clasificar aviones que entran a nuestro espacio aéreo porque esto se suma a la lista, por ejemplo, del accidente de LaMia que ha sido por deficiencias operativas en el aeropuerto de Santa Cruz y el personal”.



El diputado Tomas Monasterios (UD) pidió la destitución del responsable de la DGAC, Celier Aparicio, por el deficiente control del espacio aéreo boliviano.



Calificó de vergonzoso, indignante y lamentable que no se sepan detalles de cómo apareció la aeronave en el aeropuerto El Trompillo. Dijo que el piloto de dicha nave tuvo que pedir pista para aterrizar y todo eso debería estar registrado, porque no puede aparecer un avión por arte de magia.



Según la matrícula N557JK, el Gulfstream de 21 asientos pertenecería al Bank of Utah Trustee de Salt Lake City de acuerdo a registro de la Federal Aviation Administration de EEUU.



El avión, fabricado en 1982 a un costo de 37 millones de dólares, brindaba servicios a clientes corporativos de la empresa Global Exec Aviation con sede en Long Beach (California). Sus últimos registros indican que aterrizó en los aeropuertos de Estados Unidos en 2013, 2014 y 2016.



El Ministro Rada justificó ayer la transferencia del avión a la DGAC luego de su adjudicación a ese ministerio, porque esa institución le daría un mejor uso en sus labores. Agregó que se habría cumplido con todos los procedimientos legales para esta entrega.



“El Ministerio de la Presidencia no tiene la infraestructura como para encargarse de esta nave incautada y adjudicada por la Aduana. No tenemos las condiciones para encargarnos del uso ni del mantenimiento”, explicó.