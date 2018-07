El binomio del MAS debe tener consenso, recuerdan dirigentes



08/07/2018 - 09:17:10

Página Siete.- Al menos tres sectores sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS) recordaron a los cocaleros del trópico de Cochabamba que el candidato a Vicepresidente, que acompañará a Evo Morales en las elecciones de 2019, debe salir de una reunión orgánica.



“Respetamos su criterio (de los cocaleros), es una posición de su región. Nosotros respetamos la decisión del congreso de Montero del 2016 (en la que se definió a Morales como el único candidato a la presidencia). Vamos a definir posteriormente al acompañante, eso es algo que se debe analizar en cada una de las organizaciones y posteriormente se debe centralizar las posiciones y se debe discutir”, sostuvo ayer el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba, Jhony Prado.



La Federación de Cocaleros de Chimoré (Cochabamba) dio su respaldo el viernes a Álvaro García Linera para que acompañe a al Presidente en las elecciones de 2019, aunque legalmente Morales está inhabilitado.



“Estamos oficializando como una propuesta. Siento que son hombres del pueblo y deben respetar las decisiones del pueblo. Estoy seguro que nuestro hermano Vicepresidente no se va a negar a este enorme apoyo no sólo del trópico, sino de todo el país”, proclamó el dirigente de los cocaleros, Leonardo Loza.



Las organizaciones que respaldan al MAS coinciden que Evo Morales es el único candidato, pero que aún no hay una posición definida con relación al segundo hombre al mando.



Ayer, en contacto con la red ATB, Prado indicó que su sector aún no tomó una decisión al respecto. “Una vez analizado seguramente vamos a hacer conocer en su debido momento. Hay que analizarlo muy bien esta situación y de esta manera definir al acompañante de nuestro hermano Presidente”, manifestó.



Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, Henry Nina, indicó –en una anterior oportunidad– que el candidato a vicepresidente debe ser un hombre de “absoluta confianza”.



“El problema es... el vicepresidente tiene que ser alguien de confianza. Recordemos lo que pasó en Ecuador. El que era candidato a vicepresidente (Lenín Moreno) ahora dirige una persecución contra el jefe político (Rafael Correa). Eso es lo que no queremos que ocurra”, advirtió el dirigente intercultural.



En diciembre de 2016 García Linera descartó su candidatura para las próximas elecciones. En aquella oportunidad manifestó que su prioridad sería la formación ideológica de las bases del MAS y de los jóvenes, lugar del que cree puede aportar más al denominado proceso de cambio.



Colectivos ciudadanos rechazan la posibilidad de que ambos mandatarios se presenten como candidatos en las elecciones de 2019.



El argumento es que el 21 de febrero de 2016, un 51,3% de electores dijo No a la reelección. Pero, el Tribunal Constitucional habilitó a Morales para que sea candidato por cuarta vez.



Respeto al voto



Referendo El 21 de febrero del 2016 se realizó un referendo para decidir si se modifica o no el artículo 168 de la Constitución, que pone candado a la reelección indefinida. La mayoría, 51,3%, dijo que no y también rechazó las candidaturas de Evo y García Linera para las elecciones de 2019.

Una sola reelección Actualmente la Constitución, en su artículo 168, permite la reelección del Presidente por una sola vez, pero el Tribunal Constitucional favoreció al MAS con un fallo que desconoce la voluntad del soberano, así Morales quedaría habilitado.

Apelación La oposición acudió a la CIDH para que pueda pronunciarse acerca del fallo que, según el MAS, se asienta en un derecho humano.