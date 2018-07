Taladros: Dos imputados logran salir de la cárcel



08/07/2018 - 09:09:13

Correo del Sur.- El ex gerente de perforaciones y un ex asesor jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) implicados en el denominado caso Taladros, fueron liberados de Palmasola con medidas sustitutivas a la detención preventiva, por disposición del juez Segundo Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate.



Hace un año se dispuso la detención preventiva en el penal de Santa Cruz, para los abogados Mauricio Félix Bustos y Gisel Siles Roca, además del entonces gerente de Perforaciones, David Pérez, y el jefe de Unidad de Perforaciones, Bismarck Serrano, en tanto que el abogado Julio Kjari fue derivado a la cárcel San Pedro en La Paz.



Los acusados interpusieron solicitudes de cesación a la detención preventiva y dos de esas peticiones fueron atendidas la semana pasada.



"David Pérez ha sido beneficiado con las medidas sustitutivas a la detención preventiva, además de haber enervado los riesgos procesales se ha demostrado que tiene una extrema necesidad de asistir a su familia, porque tiene un hijo con capacidades especiales, al margen de que ya está detenido un año y un mes", informó Mario Villafan, abogado de Pérez.



Detalló que el juez Zárate dispuso la detención domiciliaria para David Pérez, además de su arraigo, debe presentarse a la Fiscalía, facilitar garantes personales y tiene prohibido comunicarse con personas que están investigadas en este caso.



Informó que tuvo conocimiento de que Mauricio Bustos también fue beneficiado con las mismas medidas sustitutivas, porque tendría problemas de salud.



Villafan mencionó que aún no concluyen las investigaciones porque hay ampliaciones de imputación contra otras personas, entre ellos la ex gerente de contrataciones de YPFB, Paola Oporto, y se espera la convocatoria a audiencia cautelar de los vinculados.



Por este caso también están detenidas preventivamente la ex gerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería y la ex gerente Legal de YPFB, Cynthia Novillo. Mientras que el ex presidente de la estatal, Guillermo Achá cumple detención domiciliaria.



Todos están sindicados en presuntas irregularidades en el proceso de contratación que hizo YPFB por $us 148 millones a la empresa Drillmec, para la provisión de tres taladros. La Fiscalía apeló las medidas sustitutivas concedidas a los dos implicados.