BoA invertirá $us 15 millones en Centro de Mantenimiento 

08/07/2018 - 09:07:52

Opinión.- El Gerente General de la empresa Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, aseguró ayer, en una entrevista en el programa Contacto Opinión, que invertirán cerca de $us 15 millones de dólares en la construcción del primer Centro de Mantenimiento Aeronáutico de Bolivia, que se construirá en Cochabamba.



La nueva infraestructura será edificada en la parte frontal del antiguo aeropuerto Jorge Wiltermann de esta ciudad. La constructora que se adjudique la obra tendría dos años de plazo para concluirla.



El centro de mantenimiento estará compuesto por un edificio Técnico Administrativo de siete pisos, un hangar con capacidad para tres aviones, varios talleres especializados, áreas de servicio y otros.



“La materialización de este proyecto nos permitirá ahorrar. Anualmente, nosotros llevamos a mantenimiento a talleres de Brasil, Costa Rica o México, entre 10 y 11 aviones, esto significa un desembolso promedio de 800 mil a un millón de dólares, por avión. Una cifra considerable que se cancela a los talleres del exterior; lo que significa una fuga de divisas para el país”, aseguró el Gerente General.



Pero, no solo se trata de la parte económica, sino que este centro de mantenimiento también acortará los tiempos de espera requeridos para volver a tener un avión en funcionamiento y en el aire.



“Antiguamente esperábamos hasta dos meses para obtener un espacio en el hangar de mantenimiento, pero, con nuestro centro acortaremos el tiempo de espera a la mitad”, dijo Casso.



Con el tiempo, el Centro de Mantenimiento se postulará para la obtención de una certificación internacional que a futuro lo habilitará para ofrecer sus servicios a aerolíneas del exterior, generando así un ingreso económico para la región.



22 AVIONES DE BOA



Casso aseguró que en estos casi 10 años de labor, BOA tiene una amplia flotilla de aviones, que cumplen rutas nacionales e internacionales, que demandan los servicios del taller de mantenimiento.