ABC recurre a boletas ejecutadas para pagar y apurar inversión vial



08/07/2018 - 09:06:21

Página Siete.- Los recursos revertidos por la ejecución de boletas de garantías de proyectos carreteros aliviarán el déficit que tiene la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) para el pago de planillas y acelerarán la inversión vial. Esa es la nueva disposición del Decreto Supremo 3606, promulgado este año, que crea un fondo rotatorio de 700 millones de bolivianos.



Para el uso de ese dinero, los constructores plantean recurrir al documento mercantil de la Planilla de Avance de Obra, que es un mecanismo de liquidez permanente para las empresas.



“El panorama que tenemos en este 2018 es que hay muchas obras que tienen problemas, porque están paralizadas porque no se cancelaron las planillas a las empresas. Las gobernaciones tienen dificultades en desembolsar su contraparte”, afirmó el presidente de la ABC, Luis Sánchez-Gómez, durante la audiencia de rendición de cuentas, a fines de junio pasado.



En la reciente norma aprobada se señala que los recursos del fondo rotatorio se destinarán al pago de proyectos de preinversión e inversión en la red vial fundamental, que cuenten con recursos garantizados de financiamiento externo e interno. El fondo funcionará hasta fines de este año.



Según Sánchez-Gómez, el dinero usado será hasta que las gobernaciones paguen la contraparte que les corresponde en cada obra que es ejecutada y las mismas no estén paralizadas.



En opinión del gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, el Gobierno puso en marcha varios fideicomisos como herramientas para superar este problema, medida que permite a las entidades públicas honrar los compromisos con las empresas.



“Desde hace cuatro años, Cadecocruz plantea que la solución estratégica es elevar a documento mercantil la Planilla de Avance de Obra. Esto significa que la planilla puede ser descontada en el sistema financiero, convirtiéndose en un mecanismo de liquidez permanente para las empresas, con la ventaja de que no implica ningún costo sobre el Estado ni las entidades públicas contratantes, sino sobre las empresas”, dijo.



De esta forma, indicó Arze, ya no se tendrán que constituir más fideicomisos ni recurrir al dinero de las boletas de garantía ejecutadas, por el contrario los mismos servirán para aumentar la inversión pública. Para el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Coboco), Franklin Pérez, los recursos de la ejecución de boletas son para cubrir los proyectos inconclusos y no deben ser usados para financiar otras obras.



Las disposiciones



Creación De acuerdo con el Decreto Supremo 25134, de 1998, los aportes de contraparte para obras viales corresponden a las gobernaciones departamentales donde se ejecutan los trabajos. En su artículo 15 establece que “el aporte local comprometido en cada financiamiento será pagado por las prefecturas (ahora gobernaciones) del departamento correspondiente, con la recaudación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEH). En caso de no ser suficientes, se utilizarán también los provenientes de las regalías.

Pagos Entre 2015 y 2017, las gobernaciones enfrentaron una reducción de sus presupuestos por la caída del precio internacional del petróleo, hecho que afectó en la cotización del gas natural e hizo que las regiones perciban menos recursos.