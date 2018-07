Jet genera revuelo político



08/07/2018 - 08:43:49

Correo del Sur.- En medio de críticas, el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia Alfredo Rada, defendió ayer la legalidad del proceso de adjudicación de la aeronave incautada al contrabando por la Aduana en el aeropuerto de El Trompillo de Santa Cruz y que fue transferida a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



En primera instancia, se concedió la lujosa nave al Ministerio de la Presidencia para que pueda ser utilizada por el Órgano Ejecutivo.



Rada informó que el 14 de mayo, la dependencia estatal pidió que se le entregue el jet, valorado en $us 10 millones, y anticipó que ese equipo servirá para coadyuvar las labores que se realizan en diferentes aeropuertos del país, pero después dijo que como Órgano Ejecutivo "no requerimos" un avión de esas características, razón por la cual se dispuso que pase a la DGAC.



"El Ministerio de la Presidencia no tiene la infraestructura como para encargarse de esta nave incautada y adjudicada por la Aduana. No tenemos las condiciones para encargarnos del uso ni del mantenimiento", sostuvo. Los datos indican que el jet aterrizó hace tres meses en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz. Se trata de un avión Super Mid-Size Gulfstream GIII, con matrícula N557 JK. No tenía ninguna autorización legal que posibilite su ingreso al país, fue abandonado en El Trompillo, se desconoce su procedencia y a la fecha no apareció su propietario.



Rada señaló que le corresponde a la Aduana asumir las acciones legales sobre asuntos de contrabando, con el objetivo de determinar la procedencia de la aeronave, la fecha de su ingreso, el delito del ilícito.



Diputado pide destitución de director de DGAC



El diputado Tomas Monasterios (UD) pidió la destitución del responsable de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Celier Aparicio, por el deficiente control del espacio aéreo boliviano, luego de que un jet lujoso fue abandonado en el aeropuerto de El Trompillo de Santa Cruz. Anunció una querella por incumplimiento de deberes.



"La máxima autoridad de la DGAC es el responsable directo por eso se pide que se lo destituya de su cargo", indicó el asambleísta.



Calificó de vergonzoso, indignante y lamentable que no se sepan detalles de cómo apareció la aeronave en el aeropuerto El Trompillo. Dijo que el piloto de dicha nave tuvo que pedir pista para aterrizar y todo eso debería estar registrado porque no puede aparecer un avión por arte de magia.



"Este hecho devela serias deficiencias en el control del espacio aéreo boliviano por parte de las autoridades de la DGAC y Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), porque no hay hoja de autorización para el aterrizaje, no se sabe quién es el piloto ni los fines por los que aterrizó la aeronave", apuntó. Anunció con recabar información de este caso para procesar penalmente a las autoridades de la DGCA por incumplir con sus deberes.