Pilotos cobran entre $us 15 mil y 20 mil por vuelo con carga de droga

08/07/2018 - 08:42:17

Los Tiempos.- Muchos jóvenes en Beni aspiran a ser pilotos y tienen como opción varias escuelas. Sólo en Santa Cruz existen más de 10 y en Trinidad, Beni, tres. La pregunta es ¿por qué se ha puesto de moda ser piloto? Un vecino de Trinidad, que prefirió no ser identificado, señala que los jóvenes de 17 y 20 años están interesados en ser piloto porque buscan dinero fácil y ser popular, y todo eso les ofrece la actividad ilícita del narcotráfico.



El experto en aeronáutica, Omar Durán, considera que siete de cada 10 pilotos privados en Bolivia están relacionados con el tráfico de sustancias controladas a través de los denominados narcovuelos. Según él, la mayoría de los pilotos privados egresados de las escuelas de aviación son “coqueteados” por integrantes de algunas mafias para transportar cocaína. La paga por cada vuelo, antes, oscilaba entre 5 mil y 10 mil dólares; sin embargo, ahora, según cuentan algunos lugareños del oriente consultados, por narcovuelo se paga entre 15 mil y 20 mil dólares sólo a los pilotos porque también existe un “ayudante” que gana entre 500 y mil dólares.



Señalan que existen dos modalidades de narcovuelo. “Una es con garantía”, es decir que llega un emisario y pide el transporte de un cargamento, que consiste en aterrizar en un lugar y hacer la entrega en persona, sin embargo, el piloto, su familia o su “clan” piden que este emisario se quede como garantía de que el piloto retornará después de realizar el trabajo. “Recién cuando están seguros, sueltan al emisario. Muchas avionetas no volvían”, señala una fuente.



Revise la nota completa en la edición impresa de Los Tiempos. Encuentre su ejemplar en todos los puestos de periódicos.