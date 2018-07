Francia vs Bélgica y Croacia vs Inglaterra en semifinales

07/07/2018 - 17:46:26

Ya se conocen las semifinales del Mundial de Rusia después de que este sábado se disputaran los últimos cuartos de final. Primero fue Inglaterra quien accedió a la penúltima ronda tras vencer con claridad a Suecia y después Croacia se impuso a la anfitriona Rusia en la tanda de penaltis.



Así las cosas, la primera semifinal se disputará este martes 10 a las 20.00 horas en San Petersburgo entre Francia y Bélgica. Los galos son los únicos favoritos que han llegado vivos a las semifinales mientras que los diablos rojos del español Roberto Martínez son la sensación de la Copa del Mundo tras eliminar a la Brasil de Neymar.



Para el miércoles 11 queda la segunda semifinal, la que medirá en el Luzhnikí de Moscú a Croacia e Inglaterra. Los croatas han pasado las dos rondas por la tanda de penaltis, todo lo contrario de una Inglaterra que no sufrió ante Colombia o Suecia.



Los ganadores disputarán la final el domingo 15 en el Luzhnikí de Moscú a las 17 horas, mientras que el tercer y cuarto puesto se jugará el sábado a las 16 horas en San Petersburgo.