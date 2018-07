Rada: adjudicación de avión no es ilegal como insinúa Página 7

07/07/2018 - 12:11:57

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó el sábado que no hay nada irregular en la adjudicación de un jet decomisado al contrabando por la Aduana y entregado a su despacho, como insinúa el diario Página 7 al entrecomillar la palabra "adjudica" y reveló que esa aeronave fue transferida posteriormente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



En una conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno, Rada afirmó que el titular de Pagina 7 sobre esa información usa comillas en la palabra "adjudica" con una clara intención de dejar duda sobre ese hecho amparado por las leyes y recordó que el uso de comillas en el periodismo generalmente sirve para parafrasear, para subrayar una declaración textual, para destacar una cita o para remarcar una palabra inapropiada, que en ese titular no se ajusta a ninguna de esas posibilidades.



"En este caso no se entiende porque la palabra adjudica esta entre comillas", puntualizó al recordar que ese diario nacional ha incurrido en otras oportunidades en imprecisiones de este tipo con una clara intención de generar dudas en la administración del Estado.



Explicó que la Aduana decomisó esa aeronave y posteriormente resolvió adjudicarla al Ministerio de la Presidencia en apego a la Ley 975, que tiene como antecedente la Ley 615, cumpliendo todos los términos de la norma.



"La aduana comisa los bienes o mercaderías de contrabando y posteriormente adjudica con resoluciones administrativas, no hay porque ponerle comillas al término adjudicación, no hay porque poner comillas, no hay nada irregular", insistió al mostrar la resolución y las leyes que la respaldan.



Insistió en que el titular de Pagina 7 trata de generar dudas sobre el término adjudicación, que está claramente establecida en la norma y dijo que tiene que ver o con impericia periodística, mala redacción, o mal uso de las comillas, y aseguró que es "otro ejemplo de mal periodismo".



El Ministro de la Presidencia informó que esa aeronave decomisada al contrabando fue posteriormente transferida a la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque su despacho no tiene las condiciones, ni el personal, menos la infraestructura para hacerse cargo de ese avión.



Mostró un acta de entrega a la DGAC fechada el 1 de julio para que esa institución, rectora de la aviación civil en el país, cumpla con sus actividades precisas y le de uso adecuado a esa aeronave.



"No hay nada que pueda ser calificado como ilegal, la normativa permite que la Aduana adjudique al ministerio de la Presidencia artículos incautados y, a su vez, el ministerio adjudique a otra entidad pública", refrendó.