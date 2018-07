Luisito Rey: El drama del villano más odiado que explica su conflictiva personalidad



07/07/2018 - 11:13:29

El Comercio.- Luisito Rey se ha convertido en uno de los villanos más despreciados de las series latinoaméricas. Los continuos malos tratos a su esposa, Marcela Basteri, y la explotación a la que sometió a Luis Miguel, son algunas de las razones porque las que se ven polos, tazas y entre otras cosas con la frase "Yo odio a Luisito Rey".



Si bien nada justifica el daño que generó el músico español a su familia, el libro "Luis Mi Rey" de Javier León Herrera, el mismo del cual está inspirado "Luis Miguel, la serie", expone un lado poco conocido de músico, y que quizás, te hará pensar por qué se convirtió en un ser avaro y egoísta.



NIÑO PRODIGIO



El pequeño Luisito Rey, al igual que su hijo Luis Miguel, mostró talento desde niño. Según el libro de León Herrera, participó en algunos programas radiofónicos de España recaudando dinero para su familia.



Por aquella época, Joselito, conocido como "El pequeño ruiseñor", estaba de moda y hacía soñar a muchas familias españolas que con un hijo talentoso se podía salir de la pobreza. Así que los padres de Luisito lo intentaron.



En el libro biográfico, se revela que fue Matilde, la abuela de Luismi, que intentó por todos los medios que su hijo tuviera éxito en España, pero no lo logró.



A los 8 años, Luisito Rey, cuyo nombre artístico por esa época era Luisito Gasan, viajó a Madrid desde Cádiz para intentar alcanzar la fama. El padre de Luis Miguel tenía talento para la guitarra y el canto.



La familia estuvo en varias ocasiones a punto de tirar la toalla, y lo único que lo evitó fue la promesa de una locutora de radio llamada Encarna Sánchez. Ella conocía el talento de Luisito y decidió ayudar a los Gallego.



Los contactó con la empresaria y promotora argentina Herminia López, quien propuso en llevarse con ella a Luisito a su país para lanzarlo a la fama.



EXPLOTADO EN ARGENTINA



Las promesas de la productora argentina no prosperaron. Al contrario, llevó a Luisito, de solo 9 años, a vivir un infierno en tierras gauchas.



El cantante español se encontró solo en un país que no conocía y siendo explotado. El mismo reveló años después que lo trataron de manera inhumana, haciéndole pasar hambre. Además, jamás envió el dinero prometido a su familia en España.



Así estuvo durante dos años hasta que conoció a un curtidor de pieles de origen andaluz llamado Apolo Martinez. Él lo ayudó a escapar de Río de la Plata. Luisito Rey, de 11 años, viajó solo a España como polizonte en un barco mercante.



