La fiscalía no llegó a acuerdo con Odebrecht por colaboración

07/07/2018 - 11:06:49

El Comercio.- Para ayer se programó una reunión entre representantes del Ministerio Público y de Jorge Barata y Odebrecht, a fin de tender puentes y retomar el diálogo por el proceso de colaboración eficaz del empresario y la constructora. Si bien la cita se realizó, no todos los convocados se sentaron en la mesa.



El Comercio pudo conocer que solo Luis Bramont Arias acudió en calidad de abogado externo de la constructora.



El director jurídico de Odebrecht, Ricardo Luis Machado Weyll, y el actual representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, no fueron autorizados por la sede central de la firma en Brasil para participar en el cónclave.



En la cita, programada para las 10 de la mañana, estuvieron el coordinador de las fiscalías anticorrupción, César Zanabria, y el jefe del equipo especial del Caso Lava Jato, Hamilton Castro, además de Bramont. Como señal de buena fe también participó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La reunión fue en su despacho.



Cabe precisar que Luis Bramont no está autorizado para firmar ni suscribir acuerdo alguno.



Este Diario consultó con fuentes vinculadas al caso. Estas han remarcado que los únicos con poder de decisión son los representantes de Odebrecht, que no asistieron. Por ello, Bramont solo escuchó lo que la fiscalía planteó.



La reunión duró una hora, no se llegó a ningún acuerdo y acordaron que este lunes volverían a reunirse.



Sobre el encuentro con Odebrecht, el fiscal de la Nación había dicho ayer en entrevista con El Comercio: “Yo he procurado que se dé una cita para que de una vez se pueda firmar un acuerdo, si hubiera. Esa es la tarea que le toca la fiscalía: cumplir de la mejor manera la colaboración eficaz”.



—Planteamiento—

Las fuentes indicaron que el Ministerio Público planteó en la reunión de ayer el cumplimiento de lo ofrecido por Barata y Odebrecht cuando firmaron sus convenios.



En el caso de Barata, para acogerse a la colaboración eficaz, se comprometió a declarar cuando sea requerido.



Desde la fiscalía consideran necesario que Barata amplíe su declaración sobre temas por los que ya declaró (vía de evitamiento del Cusco; tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima; caso de Alejandro Toledo; Ositrán y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur; Susana Villarán y la revocación; y la campaña electoral de Ollanta Humala), así como sobre nuevos hechos que se han conocido por inteligencia e información periodística.



En el caso de Odebrecht, la fiscalía pidió que cumpla con brindar las pruebas y documentos.



Lo que ha transmitido la fiscalía en la reunión es que los casos declarados por Barata son complejos, al igual que la corroboración, y por ello necesitan la cooperación de ambos. “El juez, para cerrar el acuerdo, exigirá que se acrediten las transferencias de todos los casos, pues no basta con lo que dice Barata y las órdenes internas”, explicaron.



A cambio, desde la fiscalía se comprometieron a que, en un corto plazo (máximo sería en octubre), Barata y la persona jurídica –es decir, Odebrecht– puedan cerrar sus acuerdos de colaboración eficaz.



La constructora brasileña prefirió no pronunciarse para esta nota.