Dos vecinas enfrentadas descubren que son hermanas que fueron separadas



07/07/2018 - 11:02:03

El Diario NY.- Una mujer de Wisconsin no podía dar crédito a lo que el destino le había puesto en el camino. Más que en el camino, en el mismo barrio.



La nueva vecina era, ni más ni menos, que su hermana de la que no sabía nada.



Hillary Harris de Eau Claire, no se sentía cómoda con su nueva vecina. Había algo que le causaba rechazo. Las dos propietarias compartían la entrada a la casa, a pesar de no tener buena relación tenían que ser vecinos.



Ambas vecinas se ignoraban mutuamente, pero por alguna razón, la nueva vecina sintió un vínculo con la hija de 5 años de Hilary, Stella.



Poco a poco, el esposo de Hillary, Lance, conoció a los nuevos vecinos. Descubrió que su nombre era Dawn y que venía de Greenwood, Wisconsin.



Hillary, que fue adoptada cuando era bebé, recordaba haber leído en sus documentos de adopción que tenía una hermana llamada Dawn Johnson, de Greenwood.Si bien todas esas similitudes parecían una extraña coincidencia, una última pieza del rompecabezas llegó cuando supo que el apellido de su vecina era Johnson.



No pasó mucho tiempo antes de que las dos mujeres descubrieran que compartían mucho más que un camino común a sus respectivas casas



“Sabía que tenía que ser mi hermana”, dijo Hillary.



Dawn agregó: “No podía creer que mi hermana viviera al lado de mí.”



Desde entonces, las mujeres han estado comparando similitudes como pelo, barbilla y frentes.



Es una lección de ser siempre amable con su vecino, porque nunca se sabe qué clase de vínculo nos puede unir.