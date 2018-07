Conejo Arce se suma a Bolívar



07/07/2018 - 09:04:20

Página Siete.- Juan Carlos Arce se quedará en Bolívar hasta fin de año. El presidente de BAISA, Marcelo Claure, comunicó anoche a través de su cuenta de Twitter, que el delantero nacional se mantendrá en el equipo por seis meses más.



«Acabo de hablar con el Conejo. Bolívar lo contratará por seis meses para esta temporada. Con el tema de la no apertura del libro de pases no me parece correcto dejarlo en una mala situación», subrayó Claure.



El contrato de Arce concluyó a fines del. pasado mes, pero dos semanas antes la dirigencia de Bolívar había hecho conocer en un comunicado que no renovaría el contrato con el jugador.



Arce se mostró sorprendido con la determinación ya que en febrero de este año había pactado con Claure renovar por dos años y medio más.



El jugador se fue a Santa Cruz de la Sierra, donde trabajó por su cuenta para mantenerse en estado físico.



El cruceño no podía fichar por ningún club en el país ya que el reglamento de transferencias impedía que lo. haga en dos clubes en una misma temporada.



El técnico de los celestes, Alfredo Arias, comentó ayer en la conferencia de prensa que «a Juan Carlos lo conozco de la selección boliviana y de Bolívar, los buenos jugadores siempre serán bienvenidos».



Arce será inscrito en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana y lo más probable es que también siga siendo el capitán de los celestes en lo que resta del año.



El jugador llegará en las siguientes horas a la sede de Gobierno para sumarse al equipo que mañana juega un amistoso contra Olimpia, en Buenos Aires.



En el tuit que escribió anoche Claure también resalta que hay mucho por definir en estos seis meses, pero mientras tantos vamos a apoyar con todo», sin especificar a que temas se refiere en concreto.