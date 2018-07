El Tigre jugará la próxima semana ante Cristal



07/07/2018 - 09:02:53

El Diario.- The Strongest jugará la próxima semana un partido amistoso ante Sporting Cristal, según informó ayer el director técnico del equipo peruano, Mario Salas. La fecha, el horario y el escenario todavía no se definieron.



“El equipo viene trabajando de la mejor manera con miras al reinicio del Torneo Apertura. Hoy (por el miércoles) jugamos ante Coopsol y este sábado lo haremos con Municipal. Para la próxima semana tenemos programado jugar frente a The Strongest y con un rival aún por definir”, dijo el entrenador en declaraciones publicadas en el portal depor.com.



El cuadro de Achumani tendría dos lances de preparación confirmados, ambos en territorio peruano. Ante el cuadro cervecero, la próxima semana, y contra el Deportivo Binacional, el domingo 15, en el estadio Modelo de Ilave. Ambos clubes militan en la Primera División de ese país.



Los decanos iniciaron el pasado lunes su pretemporada de cara al torneo Clausura de la División Profesional, que para The Strrongest se iniciará el domingo 22, cuando reciba la visita de San José, en el estadio Hernando Siles.



El equipo atigrado dedicó los primeros días de trabajo a la parte física y desde el lunes incorporará a su labor aspectos tácticos.



EL DT Y SU CLÁUSULA DE SALIDA



Ante la posibilidad de dirigir la selección de Costa Rica, el actual técnico del Tigre, César Farías, reveló que su contrato tiene cláusula de salida.



“Estoy con un contrato vigente en The Strongest hasta diciembre, que obviamente tiene una cláusula de salida, y estoy ayudando a la Federación (de Bolivia) con los partidos amistosos que tienen, pero sin contrato y con una cláusula de salida para casos que se presenten”, afirmó el entrenador venezolano en entrevista publicada por el Diario Extra.



En las últimas horas surgió el nombre de Farías como posible sustituto de Óscar Ramírez en el banquillo del equipo costarricense. Sin embargo, medios de ese país informan que el argentino Edgardo Bauza es la prioridad para ocupar el cargo.