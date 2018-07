Gutiérrez asume presidencia de Universitario y se traza dos objetivos



07/07/2018 - 09:01:40

Correo del Sur.- Recuperar la estabilidad económica y salvar el descenso de categoría. Con esos objetivos, Germán Gutiérrez asumió la presidencia del club Universitario ayer, un día después de la renuncia al cargo de Eduardo Rivero.



La sucesión en el directorio terminó dando la silla máxima a Gutiérrez, que en representación del estamento docente ocupaba la primera vicepresidencia; Rivero continuará en el directorio, pero ocupará el cargo de presidente honorario.



Sin más repercusiones sobre su elección –que dijo fue unánime en el directorio–, el nuevo titular del club estudiantil señaló los objetivos que tiene desde su silla.



Uno de ellos es recuperar la estabilidad económica, que caracterizó a Universitario hasta hace un par de temporadas. Para ello, confesó que no bastan los recursos que se perciben de la Universidad y Fancesa, y anticipó que se deben gestionar nuevas fuentes de ingreso.



Esta tarea, encomendada a la comisión administrativa del club, permitirá que “la atención de los futbolistas esté solamente en jugar”.



Es un compromiso que se toma luego de que el equipo sostuviera cuatro paros en el primer semestre por el impago de salarios; además, derivó en la salida forzosa del arquero argentino Iván Brun y del delantero español Bruno Pascua, que demandaron a la entidad capitalina.



En cuanto a lo deportivo, Gutiérrez tiene un objetivo que no se pudo cumplir en el primer torneo del año: sacar a Universitario del último lugar de la tabla del punto promedio para evadir el descenso directo de categoría, puesto con el que comenzará el Clausura.



Explicó que ese objetivo se cumplirá no solamente con el trabajo que ya inició hace un mes el equipo, a la cabeza del técnico Carlos Leeb, sino también al reforzar una plantilla que terminó mermada tras las salidas de Brun, Pascua, Marcelo Argüello y José Báez, que iniciaron el año en el club y para los cuales todavía no se contrataron reemplazantes.



“La gran ventaja de nuestra desgracia es que no podemos mirar hacia abajo, porque somos últimos; sólo podemos mirar arriba”, indicó.



MANTIENEN POSTURA



Aunque no dio mayores detalles sobre las negociaciones emprendidas, Gutiérrez remarcó que como dirigentes pelearán porque el partido de la segunda fecha del Torneo Clausura, frente a Oriente Petrolero, se juegue en Sucre y no en Santa Cruz, como se acordó en la aprobación del rol de partidos.