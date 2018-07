Ramos confirma que compró terreno del Cardenal en Bs 8.000



07/07/2018 - 08:52:33

Página Siete.- Leonor Ramos, la mujer que compró un terreno al Cardenal Toribio Porco Ticona en Llallagua (Potosí), admitió que adquirió la propiedad de 1.717 metros cuadrados en 8.000 bolivianos en 2013.



Según la agencia ANF, las acusaciones contra el Cardenal se originaron por disputas de terrenos que le pertenecían a él cuando era sacerdote y que fueron cedidos a la Iglesia Católica.



Años después, la Iglesia decidió devolver al ya obispo los terrenos, que en total serían siete, aunque versiones señalan que son menos.



Los intereses de algunas personas por adueñarse de los predios son de hace más de 10 años, según Ramos, quien compró el terreno de Porco Ticona en 2013 e identificó a Rosario Paco, dirigente vecinal de Llallagua, como la principal instigadora y contra quien abrió dos procesos penales: uno por agresiones graves y otro por difamación e injuria.



Ramos refiere que el ahora Cardenal adquirió los terrenos hace unos 25 años y desde entonces su mamá cuidó los predios hasta que falleció hace siete años.



“El monseñor Ticona al abandonar Llallagua dejó a mi madre al cuidado de toditos los terrenos, mi madre era la que cuidaba, y la gente que ahora tiene proceso penal (Rosario Paco y su cuñada), se acercó disimuladamente para poder sonsacarle, le dijeron ‘nos sembraremos entre las dos’ en el lugar y mi madre ha rechazado, en uno de los terrenos mi madre cultivaba”, contó.



Dijo además que Rosario Paco, según testimonio de los vecinos, ante la negativa de su madre, “apenas ella dejaba el terreno tras haberlo amurallado venía Rosario y a patadas lo destrozaba”.



Se trata de un terreno de 1.717 metros cuadrados que el monseñor vendió a Leonor Ramos. Éste se encuentra junto a un colegio en el barrio Villa 22 de Diciembre en la localidad de Llallagua, que se extiende hasta detrás del colegio Martín Cárdenas.



Después del fallecimiento de su madre, como ya no había quien cuide el terreno, Leonor buscó al obispo y le propuso comprarlo. Eso ocurrió en 2013 y fue a un costo de 8.000 bolivianos. “Yo le dije al Padre que me venda porque me gusta la construcción y porque necesitaba hacer un negocio para solventar los estudios de especialidad de mi hijo en una universidad privada”, apuntó.



Ante los innumerables rumores de que el predio no tenía dueño, el 28 de abril de 2014, Leonor Ramos, a pedido de su hermano que era dirigente de la zona, acudió a una reunión para aclarar que los terrenos eran suyos y no abandonados como propalaba Rosario Paco, y fue ahí cuando fue agredida por la ahora procesada junto a su cuñada Isidora Gaspar Janco, por lesiones graves y difamación e injuria. El médico legista determinó 15 días de baja. Rosario Paco estuvo detenida durante siete semanas.



“Ahí Rosario me agredió y me empezó a insultar, a gritar de todo, vinculándome con el padre”, dijo Leonor. Según la sentencia del Juzgado de Partido Mixto Liquidador de Llallagua, que recoge al menos 10 testimonios, Paco e Isidora Gaspar agredieron física y verbalmente a Leonor Ramos con expresiones contra su dignidad vinculándola a Porco.



Página Siete informó que un terreno de 1.717 metros cuadrados de propiedad del Obispado de Potosí fue vendido a una tercera persona por Porco.



La compradora del predio -de acuerdo a testimonios- se habría presentado como “esposa” del purpurado, versión desmentidad por Leonor Ramos.



Paco dijo a Página Siete que conocía al padre Porco que le dijo “que ahí había un terreno de la Iglesia, que había que cuidar” y refirió que su “calvario” comenzó el 28 de abril de 2014 cuando en su función de Control Social de la Fejuve se vio involucrada en la pelea, y a raíz del incidente estuvo detenida siete semanas, tiene medidas cautelares y, mientras el proceso continúa, aseguró que para ella “no hay justicia”.



Ramos refirió que Paco siempre quiso el terreno del ahora Cardenal, pero como no pudo obtenerlo, la agredió. “Yo nunca había conversado con ella ni la conocía, siempre llegaba a Llallagua a visitar a mi mamá y luego retornaba a Oruro”, señaló.



Según testimonio de las autoridades municipales de Llallagua, que hablaron con la agencia ACI Prensa, el problema legal surgió porque en el proceso de venta no se usaron los documentos adecuados.