Concejo prevé revisar contratos desde 15 millones de bolivianos



07/07/2018 - 08:50:33

Opinión.- El Concejo Municipal de Cochabamba resolvió que la revisión de contratos, antes de ser firmados por el Ejecutivo municipal, debe ser a partir de inversiones de 15 millones de bolivianos y no así desde los 70 millones como establece la norma vigente.



La Ley Municipal 0059 de 2014 de Modificación a la Ley 0027, del mismo año, de Contratos y Convenios permite que los contratos por montos menores a los 70 millones no ingresen al Concejo para su revisión, sino solo los que tengan inversiones mayores, y que el Alcalde o Alcaldesa suscriba contratos de montos menores a lo establecido de manera directa.



En días pasados se anuló la Ley 109 de Modificaciones Presupuestarias, que permitía transferencias en el Plan Operativo Anual (POA) sin consentimiento del Concejo. Junto a la todavía vigente Ley de Contratos y Convenios, estaba observada debido a que limitaban la fiscalización.



El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, informó que los concejales aprobaron la noche del 5 de julio el dictamen para el tratamiento de la ley el martes 10 de julio.



“Es una norma que va a permitir al Concejo recuperar la labor de fiscalización, porque ahora cuando vienen presidentes distritos o vecinos no sabemos qué decir sobre la ejecución de sus proyectos”.



La propuesta de la nueva norma plantea en el artículo 34 que los contratos que requieren aprobación del Concejo serán los de adquisición de bien inmueble a favor de la Alcaldía, los contratos bajo la modalidad de licitación pública internacional y “los contratos bajo la modalidad de licitación pública nacional cuyo precio referencial sea igual o mayor a los 15 millones de bolivianos”.



El artículo 53 especifica que se remitirán al Concejo “los convenios de ejecución de planes, programas y proyectos que por su naturaleza comprometa o reciba recursos económicos cuya cuantía sea mayor a 1 millón de bolivianos”.



El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez dijo que con la aprobación de esta propuesta solo se podría revisar los contratos de 14 proyectos.



La autoridad está de acuerdo con la modificación de la Ley, pero pide que los montos bajen hasta 1 millón de bolivianos, para el control de los contratos a partir de ese monto de inversión.



“Se deberían fiscalizar todos los proyectos. Con tanto personal, deberíamos trabajar noche y día”.



El concejal del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y presidente del Concejo, Iván Tellería, manifestó que si bien se fijaría el monto mínimo de 15 millones para la revisión en la instancia fiscalizadora, eso no impide a los concejales solicitar informes sobre cualquier programa, proyecto u obra para hacer el seguimiento respectivo.