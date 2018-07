Concejo ve daños en zona donde se levanta el mástil



07/07/2018 - 08:45:27

El País.- Tras una inspección ocular a la construcción del mástil, la mayoría de los concejales que se hicieron presentes manifestaron su preocupación por que esa obra, según el presidente del órgano legislativo municipal, Francisco Rosas, estaría ocasionando daños en la zona.



Explicó que con el fin de ampliar el espacio para la construcción de la obra se está afectando áreas verdes, reduciendo el ancho de vía para la circulación vehicular dejando sólo 11 metros y exponiendo a la inseguridad a los peatones, porque se ha observado en horas que no son denominadas pico que se ocasiona un problema de tráfico vehicular. “Estamos más preocupados que antes, le hemos pedido al Secretario de Obras Públicas que le transmita al Alcalde que no haga semejante daño a esta zona”.



Manifestó también que es preocupante la estructura de costos que ha dado a conocer el secretario de Obras Públicas Municipal, Rodrigo Ichazo. Ya que el costo total es de 4.953.000 bolivianos.



“Se debe observar que solo el anclaje del mástil cuesta 1.8 millones de bolivianos y el piso que está a su alrededor más un sistema de iluminación llega a tener un costo de 3,2 millones de bolivianos”.

Adicionó que ante esa situación es necesario que se manifiesten los sectores sociales que serán afectados, como los transportistas, los vecinos del distrito 6 y 7, y otras instituciones.



Por su parte, el Secretario Municipal de Obras Públicas aseveró que se está respetando el ancho de vía. “Antes tenía 11,40 metros y ahora tendrá tres carriles de 10,98 que se establece cuando es una curva o se trata de una rotonda”, dijo Ichazo a tiempo de recalcar que los costos de la obra están justificados según valores en el mercado. Asimismo informó que esa obra será entregada el 28 de julio de manera provisional



Para el presidente de la Fejuve Cercado, Edwin Arana, esta explicación no fue suficiente y cuestionó al Secretario Municipal de Obras Públicas dónde está contemplado el parqueo para que puedan acceder las personas que visiten este lugar turístico, cuáles serán los accesos y si el estudio contempla el índice de accidentes de tránsito.