El MAS acuña el 21M y alista caravanas en contra del 21F



07/07/2018 - 08:30:11

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) se prepara para contrarrestar al “Bolivia dijo No” con acciones que van desde acuñar la consigna 21M (21 de la mentira) hasta llevar adelante caravanas de bicicletas, informaron dirigentes regionales del masismo.



Los gritos “¡Bolivia dijo No!”, expresados por activistas que defienden los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) “han perseguido” al presidente Evo Morales y a otras autoridades del Gobierno en actos oficiales y hasta en actividades culturales.



Desde Cochabamba se preparan “caravanas pacíficas” con bicicletas y motocicletas, las cuales se desarrollarán en esa región desde el próximo mes.



“Vamos a salir en estas caravanas para decir que Bolivia avanza. Vamos a ir con letreros en las bicicletas y motocicletas que digan ‘Evo-Sí’”, explicó el presidente del MAS en Cochabamba, Gróver García.



Agregó que estas manifestaciones públicas serán pacíficas, por lo que no buscarán la confrontación con los colectivos ciudadanos que apuestan por la defensa del 21F.



“Estas plataformas no representan a la ciudadanía, no tienen proyectos, ni planes, sólo saben decir ‘No’, pero no proponen nada y además están financiadas por la derecha”, afirmó García.



En Beni alistan movilizaciones en las que repartirán globos y poleras con el rostro del presidente Morales, además de panfletos para difundir “la información de la verdad”.



El representante de Juventudes del MAS de esa región, Jossy Arze, explicó que en estas movilizaciones mostrarán el apoyo a Morales y la defensa de la agenda 2025. “Vamos a repartir panfletos, poleras y globos, en fin, la idea es mantener a la población informada”, señaló.



En Chuquisaca se acuña el “21M”, que será la consigna de las “vanguardias de la verdad”, explicó el diputado de ese departamento Elmar Callejas. “Hemos conversado con algunos jóvenes que están dispuestos a defender la verdad y están de acuerdo en formar estas vanguardias de la verdad”, dijo.



Estas instancias se encargarán de conformar grupos de debate, para “una confrontación de ideas” y llevarán adelante, además, movilizaciones pacíficas para informar a la población.



En la ciudad de El Alto, las movilizaciones buscarán “encontrarse” con las que impulsen las plataformas del 21F.



“Hasta este momento hemos mirado nomás de lejos, pero ya está de buen tamaño esto y es necesario desenmascarar a estas supuestas plataformas que solo buscan desprestigiar al Presidente. Nuestro grito será ‘Bolivia dijo Sí’, ‘El Alto dijo sí’”, explicó el diputado oficialista de El Alto Sergio Choque.



En Santa Cruz, el 28 y 29 de julio se realizará un campamento en el que los masistas analizarán la fecha de una caravana, cuya consigna será “21 de febrero, día de la democracia”.



“Vamos a hacer movilizaciones pacíficas, nada de insultos, ni agresiones”, explicó Juan Carlos Ojeda, representante de las Juventudes en Santa Cruz.



Agregó que estas brigadas juveniles también se encargarán de capacitar en los colegios. “Los jóvenes tienen que estar aleccionados para no dejarse engañar con las mentiras de las plataformas”, afirmó.



El concejal del MAS de La Paz Jorge Silva explicó que estas medidas serán analizadas en el ampliado nacional que se realizará hoy en Santa Cruz. “Vamos a analizar el 21M, las marchas con bicicletas, en sí todos los planteamientos y al final se verán las conclusiones. Vamos a analizar las consignas del ‘Bolivia dijo Sí’ y todas las que planteen los compañeros”, aseveró.



Al evento asistirán organizaciones sociales afines al denominado proceso de cambio, autoridades electas, bancadas departamentales y la dirigencia nacional del MAS, informó el concejal oficialista.