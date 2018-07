Unasur se queda sin fondos y pierde edificio en Ecuador



07/07/2018 - 08:28:12

Los Tiempos.- La Unión Suramericana de Naciones (Unasur), creada hace 10 años y actualmente presidida por Bolivia, parece tener los días contados. Un documento firmado por el jefe de Gabinete del organismo internacional, Yuri Chillán, deja al descubierto la liquidación del organismo antes de fin de mes.



“Teniendo en cuenta si a 30 de julio del año en curso no se disponen recursos suficientes para cubrir las necesidades del último trimestre del año, la entidad entrará en cesación de pagos”, refiere Chillán en un oficio a la vicecanciller boliviana María del Carmen Almendras, coordinadora de Bolivia ante Unasur.



Este oficio fue reproducido por el periódico digital 4Pelagatos de Quito, Ecuador, donde halla la sede de la presidencia de este organismo.



Los Tiempos buscó en La Paz a la vicecanciller Almendras para que diera su versión de la situación, pero no tuvo éxito, pues en oficinas de esa entidad sólo indicaban que consultarían el caso a instancias superiores y que la vicecanciller no estaba.



Mientras tanto, ayer el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció que el edificio sería destinado a una universidad indígena y que Unasur sería transferida a otras oficinas, según el diario de ese país El Comercio.



En tanto, en el oficio de Chillán, según refiere 4Pelagatos, se hace un resumen detallado de la “asfixiante y ya insostenible situación” de Unasur. Ahí muestra cómo los únicos países que están contribuyendo a la caja del organismos son Bolivia, Guyana y Surinam; los dos últimos con aportes atrasados de 2017. En total, de lo que se ve en los documentos, apenas han llegado 222.332 dólares. Esto alcanza, según afirma el diario digital citando a “fuentes cercanas”, para el mantenimiento del edificio que, sólo en facturas de luz, ha pagado este año 70 mil dólares.



“Ni siquiera Venezuela, que se supone es el país al que más le conviene que la operación continúe, ha hecho su aporte para el año 2018. En otras palabras, el Ecuador tendrá que ingeniarse qué hacer con el edificio y con el personal nacional que trabaja ahí”, añade el oficio de Chillán.







UN SUEÑO REGIONAL QUE DURÓ MENOS DE 10 AÑOS



Unasur vio la vida oficialmente en mayo de 2008, pero este año Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay decidieron dejar el organismo “hasta tanto no se produzca una normalización” en la organización.



Huanacuni negó varias veces el abandono y dijo que todos los países y gobiernos apuestan por Unasur, porque “este es nuestro foro natural regional de diálogo político”. Sin embargo, la crisis política y la falta de aportes, parecen haberle dado el golpe final al organismo.







LENÍN MORENO DESTINA LA SEDE A UNA UNIVERSIDAD



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció ayer que el edificio donde funcionó por más de tres años la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Quito y cuya construcción costó 45 millones de dólares, será destinado para la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.



“Estamos realizando los trámites para que el edificio sea restituido”, indicó Moreno, según reportó el diario ecuatoriano El Comercio.



El edificio, financiado por Ecuador durante el régimen de Rafael Correa, lleva el nombre de Néstor Kirchner, expresidente de Argentina.



Moreno aseguró que “la falta de consenso entre los países que componen la Unasur ha provocado que la mitad de ellos la abandonen”.



Añadió, sin embargo, que trasladarán la Unasur a otro espacio “porque en algún momento revivirá porque somos integracionistas”.