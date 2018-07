Quiborax: El oficialismo cierra filas contra Mesa



07/07/2018 - 08:23:13

Correo del Sur.- A 72 horas de que la Fiscalía General se pronuncie con una resolución que dé curso o rechace la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado por el caso Quiborax, el oficialismo cierra filas en torno al enjuiciamiento del ex presidente Carlos Mesa y la oposición vaticina que ocurrirá por decisión de la estructura política del Gobierno.



Los 30 días de plazo para que la Fiscalía se pronuncie sobre la proposición acusatoria se cumplen el lunes 9 de julio, lo confirmó ayer el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo. Si la Fiscalía da curso a la acusación se inicia la fase del trámite de autorización de juicio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; si la rechaza, la denuncia quedará archivada.



Para la oposición, la suerte de Mesa está echada, para responsabilizarle únicamente a él por la pérdida millonaria de recursos que afectan al Estado boliviano, según la diputada Lourdes Millares.



“Pretende eliminar a Mesa de una posible carrera electoral, liquidarlo civilmente para inhabilitarlo e incluso privarlo de su libertad”, señaló.



Advirtió que la decisión política de enjuiciar solamente al ex presidente será consumada y ejecutada por el Ministerio Público que no se pronunció sobre la solicitud de ampliación de investigación contra el actual ministro de Justicia, Héctor Arce; el procurador Pablo Menacho; el ministro de Minería, César Navarro, y la ex procuradora Elizabeth Arismendi.



“Tenemos que ser claros que no se puede fragmentar la investigación y si hay juicio de responsabilidades, éste debe contemplar a tres gestiones de gobierno e incluir en la investigación al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el presidente Evo Morales”, enfatizó.



Para el senador opositor Edwin Rodríguez la "interpelación entre compañeritos del MAS" tenía el objetivo de legalizar los instrumentos, documentos y pruebas necesarias para iniciar el proceso a Carlos Mesa, tal como él mismo lo advirtió.



Sin embargo, al deslindar responsabilidades a los funcionarios del actual Gobierno, el jefe de la bancada del MAS David Ramos, informó ayer que el voto de confianza y aprobación de la Asamblea Legislativa a las gestiones de la Procuraduría General del Estado en el caso Quiborax, serán enviados a la Fiscalía General para que lo asuma en sus conclusiones.



Su colega diputado Lino Cárdenas (MAS) agregó que no hay duda que Mesa está involucrado porque la irregularidad que cometió es insalvable.



En su quinto memorial presentado en la Fiscalía el jueves, Mesa señala que la mala defensa del Gobierno en el laudo generó al Estado un daño económico de hasta $us 39,6 millones, en el peor de los casos, y de $us 2,6 millones en el “mejor” de los escenarios.