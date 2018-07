Claros: Bolivia tendrá 30% de ahorro en costos de operación por usar Ilo



07/07/2018 - 08:11:19

Página Siete.- Perú concedió a Bolivia un descuento del 30% en los costos de operación en el puerto de Ilo para la carga boliviana de exportación e importación, anticipó ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. El Gobierno asegura que se reúnen las condiciones para mandar por esa ruta.



“Hemos propuesto temas que fueron aprobados ayer (jueves); uno de ellos, el más importante, es que se suscribió un acuerdo entre la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) y la Empresa Nacional de Puertos de Perú (Enapu), para que la carga boliviana que llegue a Ilo tenga descuento del 30% en costos de operación, hecho que nos permitirá ser más competitivos en tema de costos”, afirmó Claros en una entrevista con Patria Nueva.



La autoridad precisó que el descuento tiene que ver con el costo de operación en el puerto, debido a que los gastos destinados al resto de los servicios, como los que se destinan al traslado, entre otros, continúan en evaluación.



El convenio fue suscrito en una reunión en Cochabamba, como parte del proyecto del tren bioceánico, cita en la que también participó el titular de Transportes de Perú, Edmer Trujillo.



En el encuentro, además, se definió la redacción de un convenio de homologación de licencias de conducir, que permitirá que ciudadanos bolivianos con su licencia puedan manejar en territorio peruano sin la necesidad de tramitar ningún permiso adicional u otro requisito.



Otro alcance es la redacción de la homologación para la compatibilización del transporte y tránsito de cargas peligrosas, para que se utilice un solo certificado que sea válido en ambos países, y no se tenga que tramitar uno en Bolivia y otro en Perú.



Asimismo, se propusieron temas emergentes como los que tienen que ver con el transporte internacional; la estadía de la carga en Perú, que deben ser analizados por la Aduana peruana. Claros señaló que ese punto será coadyuvado por el Ministerio de Transportes del país vecino.



“Esto da cuenta de la buena predisposición que tiene Perú; la amplitud con la que estamos tratando los temas nos permite consolidar estos aspectos”, dijo.



Claros citó que la delegación peruana informó que hay avances en el proyecto de Ley de Cabotaje, que será promulgada en las siguientes semanas.



El acuerdo permitirá que barcos que salen desde el puerto El Callao ya no realicen paradas antes de llegar a Ilo, para reducir tiempos. Este es otro de los incentivos en la disminución de costos para la carga boliviana por el uso del muelle de Ilo.



También se programó una agenda de videoconferencias para tratar los temas como ejes de integración vial, pasos de frontera y telecomunicaciones. El primero se realizará el 25 de julio, para acordar el reconocimiento de la APSB como agente de servicios portuarios en Perú. El segundo será el gabinete binacional, en Cobija, Pando.



El presupuesto



Inversión El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que Bolivia no destinó recursos para la infraestructura del puerto de Ilo, Perú. Explicó que se logró comprometer que el Gobierno del país vecino destine cuatro millones de dólares este año para potenciar el lugar, y 16 millones para la gestión 2019.

Uso Claros apuntó que los empresarios de Cochabamba fueron los primeros en estrenar el puerto Ilo, quienes con 17.000 toneladas de importación, confirmaron la reducción de costos, disminución de tiempos y que es la mejor alternativa comparada con la oferta del transporte chileno. Además, la vía es totalmente expedita.

Posición El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Edmer Trujillo, afirmó que el presidente Martin Vizcarra está dedicado a impulsar la agenda de integración y desarrollo con Bolivia.