Agropecuarios rechazan subida de $us 35 de la harina de soya

07/07/2018 - 08:08:03

Opinión.- Ante el aumento de 35 dólares más a la tonelada de harina solvente de soya (insumo de alimentación de pollos, ganado vacuno y cerdos), el sector agropecuario de Cochabamba rechazó el incremento y pidió un acercamiento con el Gobierno, ya que esta subida repercutiría en los precios de la carne y la leche.



El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Jasmany Medrano, indicó que, como el Gobierno y empresarios aceiteros incrementaron 35 dólares más en la harina de soya, el lunes irán a La Paz con el planteamiento, al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, de concretar la subida de la leche, la carne de pollo y la de cerdo.



“El que sufre es el pueblo, porque no puede comprar a precios elevados, pero nosotros tampoco podemos trabajar en pérdida porque con el incremento, implica matar al sector productivo”, explicó.



Señaló que tras el aumento a la harina soya se pedirá al Gobierno, en el sector lechero, que se haga una reposición de 0.50 centavos más a los 3.20 bolivianos que costaba la leche cruda, lo cual repercutiría en nuevos precios finales de 7 a 8 bolivianos el litro.



“Esta tendencia viene de imposiciones que el Gobierno ha mencionado, ha oficializado y ha concretado a nivel nacional”, señaló.



Explicó que este incremento ha sido “arbitrario” ya que los productores no participaron en la negociación solo los industriales con el Gobierno.



El presidente de la Federación Avícola de Cochabamba, Héctor Cordero, expresó un rechazo contundente de parte del sector avicultor, en especial del pequeño y mediano.



“Lamentablemente, el sector más afectado y el que ahora está a pérdida es el sector pequeño”, dijo.



Indicó que este incremento “frena cualquier aspiración del sector de poder recuperar sus economía”, ya que el aumento en el precio estaría asfixiando más al sector y esto se reflejará en el cierre de las granjas.



“Este incremento nos está llevando a cierres y quiebras de cientos de granjeros. Después de un año de gestión, no hemos logrado hacer entender al Gobierno esta problemática que atravesamos”, explicó.



Reprochó que las autoridades “no hagan nada” con esta problemática y “no haya” la intención de que el sector avícola recupere.



“Se ha emitido el decreto que autoriza la venta a las aceiteras con el alza de 35 de dólares la tonelada, que es lamentable para el sector productivo”, reflexionó.



Señaló que aún no se está comprando la harina de la soya debido a que el Gobierno no emitió una nota a las aceiteras de las listas de los cupos.



“Hemos emitido una nota al Gobierno y aún no se autorizó, pero sí se fijó el incremento de precio”, dijo.



Manifestó que algunos avicultores están comprando soya informal a precios más altos por esta falta de autorización.