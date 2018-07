Cuestionan causales de la intervención de exMutual



07/07/2018 - 08:06:49

El Diario.- Representantes de los exsocios de exMutual La Paz cuestionaron la intervención de la Entidad Financiera de Vivienda hace dos años y señalaron que esta misma determinación no fue aplicada al Banco Unión que fue objeto de millonario desfalco a manos de sus propias autoridades ejecutivas y funcionarios.



"Una entidad con solvencia financiera y sin problemas fue intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el argumento de falencias en su sistema informático, y para precautelar los ahorros se tomó la extrema", señalaron a EL DIARIO, representantes de la exentidad Financiera de Vivienda, Marlene Pericón y Marco Córdova.



Han transcurrido desde entonces más de dos años de la extrema determinación asumida por el Gobierno. Ambos representantes insistieron que el desfalco de Banco Unión ha sido más grave con la sustracción de recursos en un tiempo prolongado y las autoridades regulatorias se abstuvieron de aplicar la Ley 393.



Lamentaron la actitud del ente regulador (ASFI), que hasta el momento, ni la interventora, informan sobre el estado del proceso de liquidación y menos quienes estarían bajo proceso por la situación de la exEntidad Financiera de Vivienda.



PATRIMONIO



Córdova señaló que la intervención debió poner orden en el tema administrativo, y no llegar al cierre, ya que la misma era una entidad que gozaba de buena salud financiera, y hasta la fecha no tiene respuestas a los cuestionamientos presentados a la ASFI, como el plazo de la intervención, el avance del proceso de liquidación o el recuento de los bienes que posee la institución.



Tampoco conoce si fueron exdirectores de la entidad o funcionarios de la ASFI quienes provocan la incertidumbre que pesa sobre los exsocios, ya que hasta el momento no se conocen los resultados del proceso de liquidación, el destino de millonario patrimonio y la suerte de terrenos edificios y parqueos de propiedad de la entonces Mutual.



Córdova recordó que en mayo de 2016, cuando se ejecutó la intervención, se realizó una asamblea de los ex socios en el edificio 16 de julio, y ahí se eligió a Pericón para que represente a los mismos, y encaminar la formación de una sociedad para la consecuente creación de una entidad financiera, pero la ASFI puso freno a tal iniciativa.



Dijo que a raíz de esa designación y el seguimiento que realizan al proceso de liquidación, Pericón sufrió amenazas, y es constantemente amedrentada por quienes deciden la suerte de los bienes.



Sostuvo que la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, aún no dio respuesta al cuestionamiento formulado sobre el cierre de la entidad que era solvente financieramente y que tenía indicadores de crecimiento, ya que contaba con más de 40 años de operación en el mercado nacional, y una de las mejores del rubro. La intervención fue asumida por Ivette Espinoza, entonces directora de ASFI.



“Lo que extraña que no haya nombres hasta la fecha de quién es el responsable del cierre y del proceso de liquidación de la exMutual", cuestionó Córdova a tiempo de indicar que no hay una persona o personas detenidas ni procesadas.



TRANSPARENCIA EN ENTREDICHO



Los representantes de la otrora entidad de vivienda señalaron también que la intervención debió dar paso a una etapa de transición a un nuevo directorio, pero pasó mucho tiempo y la información es reservada.



Esta situación fue constatada por EL DIARIO que ante un requerimiento la actual interventora, María del Rosario Silva denegó dar explicaciones al respecto. Según dijo Marco Córdova, en reiteradas oportunidades, los citados representantes enviaron notas a la ASFI como a la interventora, y a la fecha no recibieron ninguna información, y más bien -incluso- se conoció que un ex directivo se encontraría trabajando en una institución privada bancaria, cuando la norma dice que no puede ejercer cargo pon razones obvias en el sistema financiero al menos cinco años.