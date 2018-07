Hasta octubre esperará nueva licitación para la Petroquímica



07/07/2018 - 08:04:55

El País.- El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, recalcó que el proyecto de la Planta Petroquímica se encuentra en marcha con los recursos y contratos garantizados. Hasta octubre de esta gestión se prevé finalizar las etapas correspondientes para licitar nuevamente este proyecto.



Soruco indicó que para la construcción de la Planta se agotaron dos etapas, que tienen que ver con la ingeniería conceptual y el diseño primario, queda pendiente la etapa tres, por lo que se están cerrando los contratos administrativos y espera que hasta octubre se regularicen los asuntos pendientes.



A partir de esta fecha, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que tiene un crédito aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con los recursos del Banco Central de Bolivia (BCB), iniciará los procesos de contratación a través de una licitación pública nacional.



“Por informaciones directas que tenemos con YPFB, sabemos que este tema sí se va a dar, pero en el marco de una agenda de trabajo y un plan de contrataciones que tenga la entidad. Los recursos, más de 2.200 millones de dólares, están garantizados con el crédito, los estudios están avanzando y los predios ya están comprometidos. Adicionalmente, este es un proyecto estructural y vinculante a la Planta Separadora de Líquidos”, manifestó Soruco.



Además, recalcó que existe el compromiso del presidente Evo Morales Ayma, de desarrollar como polo económico a la región del Chaco mediante la industrialización de los hidrocarburos que le añadirá un valor agregado.



“Vamos a buscar las instancias de coordinación y gestión para que se haga este proyecto y den respuesta lo antes posible. La crisis no afecta porque este proyecto tiene un crédito vigente autorizado con ley de la ALP. Además está dentro del marco de la agenda patriota de un plan de desarrollo aprobado por ley. Los recursos están garantizados, nosotros somos un gobierno que planifica a largo plazo”, señaló Soruco.



Sin embargo, en marzo de la presente gestión, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que el Gobierno postergó sin fecha definida el proyecto de la Planta Petroquímica porque deben asegurar mercados para la producción y usar nueva tecnología.



Sánchez argumentó que hay nuevas tecnologías en las plantas de Propileno y Polipropileno, “tecnologías que la hacen más eficiente, generan un mejor producto, pero también están evaluando los mercados. Mire, hemos construido la gran planta de urea y amoniaco. Hoy me cuestionan por qué no venden o venden mucho, por qué no almacenan”, señaló.



Por su parte, el geólogo y dirigente cívico de Tarija, Daniel Centeno, explicó que no se está cuestionando el origen del agua que será utilizada para los procesos que requerirá ni los daños ambientales que traerán serias consecuencias.



“No me estoy oponiendo de manera irracional. Les estoy dando razones de fondo para que no se impulsen proyectos que no nos van a hacer un bien si no un daño. Toda la producción será para el Gobierno y mientras pueda quitarnos algo, nos va a quitar. La opinión que estoy dando la emito como Comité Cívico”, dijo Centeno.



A su vez, señaló que las reservas no se reponen desde hace varios años atrás y los descubrimientos que se hagan actualmente, tardarán al menos siete años para que la producción sea viable.



Prevén una inversión de $us 3.029 millones



El presidente, Evo Morales, indicó en mayo que la segunda etapa con el estudio de ingeniería básica extendida tendrá una duración de un año, al cabo del cual se procederá a la inmediata licitación para la construcción del complejo petroquímico. Finalmente, el Jefe de Estado ponderó el mayor porcentaje de la inversión histórica de 3.029 millones de dólares prevista para el desarrollo de la industria petrolera nacional centralizada en el departamento.