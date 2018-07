La Aduana recauda Bs 146 millones en 45 operativos de lucha contra el contrabando



La Razón.- La Unidad de Coordinación Operativa e Investigación (UCOI), dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), recaudó Bs 146 millones de comisos realizados en 45 operativos, en dos meses desde que fue creada, informó la presidenta de esa institución, Marlene Ardaya.



Esta nueva unidad fue formada tras la desaparición de la Unidad de Control Aduanero (UCA) y la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, sin embargo el trabajo los realiza en puntos intermedios y carretera que tenga potestad la Aduana.



Ardaya informó que en total se realizaron 45 operativos y que los comisos se lograron a recaudar Bs 146 millones. “Mantenemos el mismo ritmo que hemos tenido anteriormente aunque ya no estamos en el tema de fronteras”, afirmó.



Entre los artículos comisados se tiene registrado 1.600 celulares de gama alta camuflados en compartimientos de flotas procedentes de Chile, aceites provenientes del sur del país, bebidas alcohólicas en flotas, municiones en el aeropuerto de Viru Viru, procedente desde Miami, Estados Unidos, pero además se encuentra un jet en el aeropuerto El Trompillo.



Sobre esta aeronave el valor asciende a un total de $us 10 millones, y ahora se encuentra adjudicado al Ministerio de la Presidencia.



“Entonces, no es que se ha aflojado en términos de control, estamos en los puntos de control y estamos en las zonas primarias y secundarias tal como lo establece la ley”, añadió Ardaya.



El trabajo de la lucha contra estos ilícitos fue fortalecido con la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, dependiente del Ministerio de Defensa, que creó la Fuerza de Tarea Conjunta de lucha contra el narcotráfico que se encarga de los controles en la frontera con Chile, principalmente.