Dudan sobre promesas de inversión en el Chaco



07/07/2018 - 08:01:02

Correo del Sur.- El Gobierno ofertó a la región del Chaco chuquisaqueño $us 1.800 millones para la ejecución de proyectos productivos, en agua, agropecuaria e hidrocarburos, para lo cual la Mancomunidad de Municipios del Chaco debe elaborar una agenda y presentarla al presidente Evo Morales.



El anuncio del Gobierno de invertir $us 1.800 millones en la zona del Chaco chuquisaqueño, en una serie de proyectos productivos, forma parte de la “campaña electoral” del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la reelección del primer Mandatario, según el Comité Cívico de las Provincias (CIDEPRO).



En una reunión el jueves, en Muyupampa, donde participaron los alcaldes del Chaco, el gobernador Esteban Urquizu, el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, el presidente de la Asamblea Departamental, José Ortiz, entre otras autoridades y dirigentes afines al Gobierno, el ministro de Minería, César Navarro, ofertó $us 1.800 millones de inversión en proyectos productivos, de agua, agrícolas e hidrocarburos.



“Ha sido una reunión de masistas, y son promesas que se nos viene a dar al Chaco, no solamente el jueves de $us 1.800 millones, sino desde hace mucho tiempo, por ejemplo la Gobernación nos prometió un proyecto de inversión en electrificación, sin embargo en el Chaco seguimos viviendo con mecheros”, se quejó el presidente de CIDEPRO, Roberto Balderas.



En la reunión del jueves a la que no fueron invitados los dirigentes cívicos que no comparten la línea del Gobierno, Navarro comprometió para el jueves, en La Paz, una reunión entre los alcaldes del Chaco y el Ministro de Energía para hablar de la inversión de Bs 30 millones para electrificación rural.



“No creemos lo que se nos viene a prometer aquí, sabemos que eso va a quedar en promesas, además ya todos saben que el Gobernador ha salido a decir, hace una semana, que ya van a empezar a hacer campaña para la repostulación del presidente Evo Morales”, indicó el dirigente cívico.



Según Balderas, la “prueba” de que el Gobierno no tiene intención de invertir en Chuquisaca es la falta de presupuesto de Bs 120 millones para la conclusión del túnel de Incahuasi que está paralizado desde mayo.