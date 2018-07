Ministro: Las casas de la Villa serán un enclave de “comunidad urbanaMinistro: Las casas de la Villa serán un enclave de comunidad urbana



07/07/2018 - 07:24:20

Los Tiempos.- El ministro de Obras Públicas, Milton Claros Hinojosa, explicó ayer que los 672 departamentos de la Villa Suramericana, que conforman el condominio La Tamborada, serán parte de un proyecto de desarrollo de “comunidades urbanas”, un nuevo concepto que maneja la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).



Si bien en un principio y cuando se lanzó el programa “Vivienda ya” se anunció que se iba a priorizar el acceso a viviendas para adultos mayores, madres solteras y familias que tengan personas con discapacidad, Claros afirmó que el condominio está pensando para el desarrollo de una comunidad urbana, por eso el precio, 51.500 dólares, de un departamento de 89,79 metros cuadrados.



La AEVivienda tiene como misión fomentar una política de acceso a la vivienda social bajo la modalidad de subsidio o crédito según los parámetros establecidos en los programas de Vivienda Nueva, PMAR y Comunidades Urbanas, según el registro de su página web: http://www.aevivienda.gob.bo/.

El programa es para “posibilitar la construcción de proyectos integrales de soluciones habitacionales unifamiliares o multifamiliares a cargo de empresas privadas, sobre terrenos propios o comprometidos a este fin para su transferencia al fideicomiso de AEVivienda o al beneficiario”.



A diferencia de los requisitos para acceder a una vivienda social, donde sobresale la subvención estatal, en la comunidad urbana lo que se facilita es el crédito social a través de una entidad financiera a 20 años plazo.



El ministro Claros afirmó que este tipo de edificaciones son una solución habitacional para las zonas urbanas, si se toma en cuenta que, en los últimos cinco años, 3 millones de personas salieron de la pobreza, pero no pueden adquirir una casa nueva y tampoco viven en el campo.



Añadió que el costo se fija por los ingresos de la pareja, por cada una el sueldo mínimo de 2.200 bolivianos. Pero, además, hay que considerar que la construcción del condominio La Tamborada subió los terrenos en el sector.



Ante la consulta de que difícilmente una familia de los tres grupos vulnerables que priorizan los planes de vivienda social puede demostrar un ingreso de 7.100 bolivianos, reiteró que este proyecto es para el desarrollo de comunidades urbanas, pero se verá de modificar los decretos. Por otro lado, se mostró sorprendido de que haya sectores que quieran pagar al contado.



Selección



El costo de las viviendas desalentó el lunes a varias familias que acudieron entusiasmadas a optar por uno de los departamentos, debido a uno de los requisitos es tener un ingreso mensual de 7.100 bolivianos para el crédito.



En declaraciones a la prensa, la directora de la AEVivienda, Noemí Bautista, dijo que la cuota se puede reducir si se hace un pago y aseguró que los departamentos no se quedaran deshabitados. Añadió que ya hay gente para ocupar dos de los 14 bloques.







DIÁLOGO EN LOS TIEMPOS SOBRE TREN METROPOLITANO



“Mi preocupación era que Cochabamba nunca había tenido un impulso fuerte” para desarrollarse. Esa fue una de las percepciones que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, compartió ayer al hablar del tren metropolitano con la directora del diario Los Tiempos, Luz Marina Canelas, y un equipo de la redacción.



Claros manifestó que no rehúye a la fiscalización, siempre que lo hagan las instancias que están para ello, como la Contraloría. Sobre el tren metropolitano, explicó que el debate se quedó en la contratación de las empresas JOCA y Molinari, pero no se fue más allá para ver la visión de desarrollo e integración que conlleva.



Explicó que el tren es ante todo un proyecto de multimodalidad del transporte, que conectará a centros importantes con el aeropuerto, la nueva terminal y, más adelante, a Tiquipaya, el valle alto y a las poblaciones más allá de Sacaba, hasta Chiñata.



Dijo que no duda que también se unirá con el tren bioceánico, siguiendo varios requisitos técnicos.



El ministro Claros destaca el proyecto del tren que unirá a los países como otro logró del buen momento en las relaciones diplomáticas Bolivia-Perú.



Al hablar de la planta de urea y amoniaco, lamentó que el debate gire sobre si el complejo funciona o no, en lugar de interpelar sobre cuánto produce y si deja regalías para Cochabamba.



Añadió que el proyecto de las dobles vías al valle alto y el trópico son parte de rol integrador del departamento.