El 38% de población compra fármacos de contrabando en Cochabamba



07/07/2018 - 07:22:22

Opinión.- En Cochabamba, el 38 por ciento de la población adquirió de forma consciente un medicamento de contrabando por su bajo costo, según un estudio realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que es reflejado en su libro “El negocio de la muerte, comercio informal de medicamentos en Bolivia”, escrito por Gonzalo Mario Vidaurre Andrade.



Los datos fueron obtenidos a través de encuestas a 250 personas entre 18 a 65 años, entre el 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2017.



La edición muestra una tabla que detalló que 95 personas compraron medicamentos de contrabando, 134 no lo hicieron y 21 no respondieron. Los que adquirieron la medicina ilegal revelan que fue a través de un vendedor ambulante y en comercios o tiendas. El 50 por ciento dijo que lo hizo porque el costo es menor y la utilidad similar.



Respecto a los negocios, el 41 por ciento señaló que no eran puestos exclusivos de venta de fármacos, sino que se exhibían una variedad de productos.



La responsable de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba, Aleida Camacho, manifestó que el consumir medicamentos de contrabando es un riesgo para la salud. “Es de dudosa procedencia. No tiene registro sanitario boliviano”.



Explicó que el importar trae los medicamentos del país de origen. Y en Bolivia los laboratorios controlan el producto para verificar los componentes y su concentración para garantizar la calidad. “Si no reúne las especificaciones, ese fármaco es retirado del mercado y no se permite su comercialización”.



Acotó que la venta de medicinas en tiendas de barrio o mercados es prohibida. “No se puede comercializar en lugares no autorizados. El medicamento se deteriora por el sol, lluvia y el polvo. Debe existir un control estricto de la intendencia que debe confiscar esos productos”.



Camacho indicó que durante los operativos que realiza evidenció en boticas y farmacias la venta de fármacos de contrabando, sin registro sanitario y con fechas caducas, aunque no precisó las intervenciones.



Recomendó a los ciudadanos adquirir la medicina en una farmacia. “Constantemente estamos controlando que se cumplan las normas. En las tiendas ocultan los productos”.



La Aduana indicó que en 2017 se importó alrededor de 7.900 toneladas de medicamentos. En ese mismo año, se incautó 30.3 toneladas de fármacos con un valor que oscila alrededor de 600 mil a 1 millón de dólares, según el IBCE.



El IBCE presentó hace unos días el estudio que realizó en cuatro ciudades (La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba). La investigación indica que el 20 por ciento de la población en Bolivia se provee de medicamentos de contrabando por los costos económicos.