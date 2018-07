MAS no toma en cuenta ni CPE ni referéndum

07/07/2018 - 07:19:44

El Diario.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció para hoy la realización de un ampliado nacional en la ciudad de Santa Cruz, donde planificarán las estrategias para comenzar la campaña electoral de la candidatura presidencial de Evo Morales en el 2019.



Asimismo, afirmaron que dejarán pendiente el debate de la repostulación vicepresidencial de Álvaro García que obtuvo el respaldo de los cocaleros de Cochabamba.



“Se tomará en cuenta el apoyo rotundo a la candidatura del presidente Evo Morales y obviamente seguir avanzando en la agenda 2025. Vamos a analizar las estrategias que se van a tomar para la campaña electoral que se dará inicio desde la próxima gestión”, dijo Édgar Montaño, diputado oficialista.



El legislador opositor, Gonzalo Barrientos, manifestó que la decisión del partido gobernante y de los cocaleros del trópico cochabambino “es dictatorial” y recordó los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que inhabilitan a ambos políticos a repostularse el 2019, según declaró para un diario de Cochabamba.



“Es dictatorial esta decisión de proclamar a Evo y Álvaro como candidatos para el año 2019, ambos están inhabilitados por el pueblo; el 21 de febrero del 2016 el soberano, el pueblo boliviano, tomó una decisión de no modificar el artículo 68 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo tanto, esta decisión es imprescriptible, inalienable y además indivisible”, manifestó Barrientos.



El Tribunal Institucional Plurinacional (TCP) emitió una resolución el pasado 28 de noviembre de 2017 por la que habilitó la repostulación consecutiva de Evo Morales aplicando de manera preferente el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.



Este fallo no tomó en cuenta los resultados del referéndum -constitucional vinculante y de cumplimiento obligatorio- del 21 de febrero de 2016, cuando el 51.34 por ciento de la población rechazó la reelección de los dignatarios.