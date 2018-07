Comisión de la ALDT inicia el análisis de la ley del 45%



07/07/2018 - 07:17:08

El País.- La Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) analiza el proyecto de ley que apunta a la redistribución de la renta petrolera, 45% para cada región según lo que produce cada territorio.



Una demanda que está en plena fase de socialización por parte de los municipios de Padcaya, Bermejo y Entre Ríos, ya que se prevé un debate álgido a nivel financiero y legal.



Con el pasar del tiempo han surgido en el Legislativo Departamental al menos dos proyectos de ley que apuntan a la redistribución de las regalías hidrocarburíferas, sin embargo, el proyecto presentado por las provincias Arce y O´Connor ha sido el que más repercusión social y mediática ha causado, al plantear un porcentaje y haberse dirigido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que al calor de los bloqueos del Pozo Jaguar X6 se pronunció delegando la competencia de este tema a la ALDT.



Desde la Comisión de Hidrocarburos y Energía de la ALDT, el asambleísta Cesar Mentasti manifestó que se están revisando proyectos legislativos que tienen el tenor de la distribución de regalías departamentales que se recibe por los hidrocarburos, entre ellos está el proyecto de Arce y O´Connor. Sin embargo, existe la solicitud de los impulsores de postergar el tratamiento en el hemiciclo hasta culminar con la socialización.



“En una nota piden la recodificación del proyecto de ley que se tiene en la Asamblea porque están socializando. También se tiene un proyecto presentado por un colega de la zona alta que habla de la repartición de regalías petroleras y también de las regalías mineras, distribución que plantea se haga en función a la cantidad de secciones por provincia”, expresó la autoridad.



En ese marco, remarcó que hay puntos delicados que se tocan en estas propuestas, como por ejemplo la abrogación de la Ley 3038 que toca otro nivel de gobierno sobre el cual no se puede legislar desde el órgano departamental. Asimismo, manifestó que como autoridades provinciales de Cercado deben tener especial atención en que en el tratamiento de la ley del 45 por ciento no derive en legislar sobre el 55 por ciento que reciben los municipios que no están en el Chaco.



“En la Comisión no se tiene una fecha límite para emitir un informe, empero inicia la revisión de propuestas, mientras se espera los nuevos insumos que nacerán de la socialización de los municipios impulsores. A partir de esa presentación empezarán a correr los plazos. Hay que sentarse en la mesa, los tarijeños debemos ser capaces de entrar en razón y lograr una distribución lo más equitativa entre provincias productoras y no productoras, porque se trata de un tema delicado”, agregó Mentasti.



A su tiempo, el dirigente cívico de la provincia O’Connor, Eduardo Fernández, confirmó que la socialización se fortalece en los distintos municipios, y entre las actividades se va a solicitar la próxima semana una audiencia con el pleno del Concejo Municipal de Cercado, donde expondrán el anteproyecto de ley y recogerán insumos para presentar la propuesta actualizada ante la Asamblea Departamental.



El fin es, según explicó, contar con un proceso de concertación de la ley a nivel departamental que permita además generar fuerza social e institucional. Fernández puntualizó que los municipios impulsores se han planteado concluir con el proceso de concertación en el mes de julio con todas las instituciones y organizaciones del departamento para proceder a la presentación oficial de la propuesta.



Campesinos quieren debatir con Soruco



Eduardo Fernández informó que se está convocando a una reunión al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, ante la interpretación vertida el pasado mes en los medios respecto a que la Asamblea a Departamental de Tarija no puede tomar competencia sobre el proyecto de Ley del 45 por ciento. La cita es el lunes 9 de julio a horas tres de la tarde en el salón de encuentros de la Federación de Campesinos.