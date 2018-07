Gobierno lamenta que UPEA dilate solución a conflicto



06/07/2018 - 17:55:38

La Paz, (ABI).- El Gobierno lamentó el viernes que la comisión negociadora de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) dilate la solución al conflicto por mayor presupuesto y perjudique el reinicio de labores académicas, suspendidas hace más de dos meses.



"Nos preocupa la actitud del rector, de los docentes, básicamente de la comisión que, en vez de velar por la educación de los estudiantes, en vez de escuchar el clamor de los padres, la solicitud inclusive de la ciudadanía alteña de que se retorne a clases, insisten en mantener un conflicto que a esta altura ya no tiene razón de ser", dijo el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, en conferencia de prensa.



El Gobierno y representantes de la UPEA declararon ayer, jueves, un cuarto intermedio en el diálogo hasta esta jornada en la tarde; sin embargo, la comisión de esa casa de estudios superiores no se presentó, lo que representa según Alessandri, una "dilación a la solución del conflicto".



El viceministro consideró que la única esperanza es que los propios estudiantes rebasen a esas "malas autoridades y dirigentes" y exijan que se reinicie las clases a la brevedad posible.



En relación a los piquetes de huelga de hambre de los estudiantes de esa universidad, la autoridad señaló que entran en tela de juicio y duda debido a que aplican una "estrategia" que parecería que no existe en la realidad la medida extrema.



"Nos sorprende que a esta altura existan piquetes de huelga de hambre que están deslegitimando una medida de lucha histórica y decimos deslegitimando porque en definitiva hemos perdido la fe de que estas sean huelgas de hambre", indicó.



Reiteró que el diálogo está abierto como toda la predisposición de Gobierno de solucionar en definitiva ese conflicto, y lo que toca es que la comisión negociadora de la UPEA retome a las conversaciones para zanjar sus peticiones.



"Pese a un desembolso tan importante (70 millones de bolivianos) a un logro tan importante, el insistir en este conflicto realmente nos parece irracional", complementó.