Madre dispara en el rostro a un ladrón que intentó robar su auto con sus hijos dentro



06/07/2018 - 16:38:18

RT.- Una mujer disparó en la cabeza a un hombre que este miércoles intentó robar su vehículo SUV con sus dos hijos pequeños dentro en una estación de servicio en Dallas (Texas, EE.UU.), informa CBS.



El hecho ocurrió en las horas de la noche, cuando Michelle Booker-Hicks descendió del automóvil, en cuyo asiento trasero se encontraban sus hijos de dos y cuatro años, y se dirigió a la caja para pagar por el combustible.



Al notar que un sospechoso, identificado posteriormente como Rickey Wright, se había introducido en el vehículo, la madre de los pequeños corrió hacia el coche y logró subirse a bordo en la parte trasera antes de que el malhechor lograra ponerlo en marcha.



La mujer le exigió al ladrón que se detuviera, y acto seguido alcanzó la guantera, de donde sacó una pistola y efectuó un único disparo en el rostro del delincuente, según relató la propia Booker-Hicks.



"Debería haber vaciado el cargador completo", expresó la mujer, "pero no lo hice". Según ella, su intención fue realizar un "tiro de advertencia". Y sentenció: "No soy una asesina, pero sí creo en defender lo que es mío".



Se detalla que, tras el balazo, Wright chocó contra un poste y más tarde fue detenido e imputado de privación ilegal de la libertad y de uso de vehículo automotor no autorizado. El hombre se encuentra hospitalizado con serias lesiones, pero en estado estable, mientras que ni Booker-Hicks ni ninguno de sus hijos resultaron heridos.