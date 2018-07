Diputado del MAS: El TSE no tiene competencia para objetar repostulación de Morales

06/07/2018 - 13:53:11

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elmar Callejas, dijo el viernes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene competencia para objetar un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en este caso, referido a la repostulación del presidente Evo Morales como candidato en las elecciones de 2019.



"Nos sorprende a nosotros de que se esté esperando un pronunciamiento del Tribunal Electoral cuando el mismo no tiene competencia para poder contradecir un mandato que ha sido emanado del fallo del Tribunal Constitucional, más preciso 084. Lo que va ocurrir es que el presidente Evo Morales el 2019 va ser candidato del Movimiento Al Socialismo", argumentó en conferencia de prensa.



El jueves, la presidenta del TSE, Katia Uriona, dijo que esa entidad no emitirá ninguna posición sobre el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 (21-F) y la candidatura de Morales, hasta que no asuma competencia para las elecciones de 2019.



A contramano, Callejas dijo que Morales está habilitado como candidato para las próximas elecciones generales y anunció que el MAS inscribirá a su postulante en apego al fallo del TCP.



"El Órgano Electoral debe limitarse en cumplir su función constitucional de llevar acabo las elecciones, en mandato de lo que dice la Asamblea Legislativa y lo que dice el Órgano Judicial, lo que dice en este caso", subrayó.



En noviembre de 2017, el TCP levantó las restricciones a la repostulación de autoridades electas, del oficialismo o la oposición, al reconocer la prevalencia de convenios internacionales que consagran los derechos político electorales como derechos humanos.



"Lo decimos claro y contundente no necesitamos un pronunciamiento del Órgano Electoral, el presidente Evo está plenamente habilitado para ser candidato el 2019 (...), está constitucionalmente habilitado y también legalmente habilitado", complementó Callejas.