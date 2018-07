Concejo Municipal de Trinidad investiga malversación de Bs 11 millones en la Alcaldía



06/07/2018 - 12:53:58

El Día.- Los concejales del municipio de Trinidad crearon una comisión especial para investigar los contratos de la Empresa Municipal de Aseo Urbano Trinidad (EMAUT) porque el ente legislativo no tendría conocimiento de algunos proyectos que ya fueron ejecutados.



Los concejales brindaron un informe donde, por ejemplo, se detectó que más de 2 millones de bolivianos son malversados por parte del Ejecutivo con contratos que no fueron revisados por el Concejo, aseguró el concejal del MNR, Ronald Rosas, según un reporte de radio Fides Trinidad.



“La comisión ha sesionado en tres oportunidades por la denuncia de un supuesto incumplimiento de deberes, hacen alusión a un contrato de EMAUT por recojo de basura de 2 millones 800 mil bolivianos mismo que fue ampliado de enero a noviembre y de noviembre a diciembre por más de 200 mil bolivianos superando los tres millones de bolivianos en 2017. Este contrato ya ha sido ejecutado pero nunca paso por el Concejo como dice la Ley”, explicó.



Pero la investigación se amplía y se podría hablar de más de 11 millones de bolivianos de malversación por contratos de los que no tenía conocimiento el Concejo Municipal.