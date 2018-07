Klinsky: Confirmado que el centro de confinamiento de gando El Tinto está abandonado



06/07/2018 - 12:50:31

Santa Cruz.- “Lamentamos que el ministro haya preferido quedarse en Santa Cruz a dar una conferencia, parece que tiene miedo a que se compruebe lo denunciado en su presencia”, dijo el senador Carlos Pablo Klinsky en una visita con la prensa a dicho centro.



“Han intentado maquillar el centro antes de esta inspección, trayendo cuatro cabezas de ganado, queriendo tomarle el pelo a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía”, remarcó.



Klinsky dijo que con esta visita “quedan plenamente confirmadas las denuncias, acerca de que en dos años este centro no engordó ganado, que según el proyecto deberían haber sido unas 4.500 cabezas anuales, un total de 9.000 hasta la fecha”.



“Hasta ahora sólo hemos recibido cantinfleadas del ministro como respuesta, pero Cocarico va a tener que dar muchas explicaciones en un informe oral ante el Senado”, señaló.



El senador demócrata añadió que exigirá una auditoría a este centro, que tanto por inactividad productiva como por posibles sobreprecios en la construcción le habría generado daños económicos al Estado.



Por su parte, el diputado José Carlos Gutiérrez adelantó que la bancada de oposición en la Cámara Baja “acompañará las investigaciones de este caso, donde está claro que el ministro no le está diciendo la verdad al país”.



Varios medios de comunicación inspeccionaron esta mañana el centro estatal de confinamiento de ganado en El Tinto, municipio de Pailón, en compañía del senador Carlos Pablo Klinsky y del diputado José Carlos Gutiérrez, ambos del Movimiento Demócrata Social.



El ministro de desarrollo rural y tierras, César Cocarico, no concurrió al lugar, como se había comprometido previamente ante la prensa, lo que fue cuestionado por el senador Klinsky.