Francia primera semifinalista del mundial: venció 2-0 a Uruguay



06/07/2018 - 12:20:50

Rusia, (ABI).- Francia se convirtió este viernes en la primera semifinalista del mundial de Rusia 2018, tras derrotar por dos goles a cero a Uruguay.



El primer gol para el seleccionado francés llegó a los 40 minutos de la primera mitad, con un remate de cabeza del zaguero central que milita en el Real Madrid, Raphael Varane.



Los "charrúas" no encontraron nunca la manera de dañar el pórtico defendido por Hugo Lloris, mientras que los franceses tuvieron en su mediocampo defensivo, su mejor arma, destruyendo la creación del juego del rival.



Finalmente, a los 61 minutos del complemento, Antoinne Griezmann remató de fuera del área un balón que parecía no llevar mayor peligro para el golero uruguayo, Fernando Muslera, sin embargo éste no pudo ser atajado y se metió en el arco, decretando el dos a cero para Francia.



Francia espera al ganador del otro cruce de cuartos de final entre Brasil y Bélgica, con quien deberá enfrentarse en la primera semifinal del mundial.



Los otros cruces de cuartos de final se jugarán este sábado entre Rusia vs Croacia y Suecia vs Inglaterra.



Alineaciones:



Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas; Kanté, Pogba, Tolisso; Mbappé, Griezmann; Giroud.



Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godin, Laxalt; Torreira; Nández, Bentancur, Vecino; Luis Suárez, Stuani.