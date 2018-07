Las novedades en series y películas en Netflix



06/07/2018 - 10:53:21

El Comercio.- Si para este fin de semana no tienes planes de salir y deseas quedarte en casa viendo películas y series, te traemos lo nuevo de Netflix. Esta semana el catálogo se renueva con acción, terror y romance.



¡Samantha! es la nueva propuesta original de Netflix. Esta serie realizada en Brasil, cuenta la historia de una estrella infantil que fue muy famosa en los años ochenta, pero que en la actualidad nadie la recuerda con amor.



Samantha aún no se rinde y se aferra a lo que le queda de fama. Además, tiene un plan arrollador para volver a la cima o eso cree.



"La noche del demonio" es una de las películas que se estrena esta semana en Netflix. Pero si lo que se quiere es ver algo más divertido y con menos sangre, "Chicas buenas" es la opción perfecta. Este filme cuenta la historia de tres madres cansadas de llegar con las justas a fin de mes deciden robar un supermercado para lograr algo de independencia.



Otro de los estrenos imperdibles para esta semana es la segunda temporada de "Anne with an E". En esta nueva entrega, el mundo de Green Gables de Anne no para de crecer, de recibir gente nueva, ni de enseñar profundas lecciones sobre amar, soltar y madurar.



"Juegos sagrados" es una serie basada en una novela de Vikram Chandra. Esta historia está ambientada en medio del caos de Bombay, en la que se explora el submundo corrupto que yace bajo el renacimiento económico de la India.



Para continuar con el ambiente de fútbol, Netflix trae la segunda parte de "First Team: Juventus". En esta segunda mitad, la Juve espera poder mantener el ritmo para ganar otro scudetto al mismo tiempo que pelea por la Champions.