FBF y Fabol van camino a la reconciliación



06/07/2018 - 08:51:57

El Diario.- El inicio del torneo Clausura, previsto para el 20 de julio, aún está en suspenso no obstante ayer, el presidente de la FBF, César Salinas, aseguró que está por buen camino el inicio del mismo tras la reunión con los personeros de Fabol donde se dio por concluido la apertura del libro de pases.



Salinas se reunió con Milton Melgar y David Paniagua, de Fabol, y en conferencia de prensa de confirmó de que hay un compás de espera hasta el martes próximo, cuando se volverán a reunir en Santa Cruz para tomar decisiones en torno a una serie de peticiones que hizo la agremiación a la dirigencia.



El presidente de la FBF confirmó de que prefirió tener un primer acercamiento con la agremiación hoy, y no estar reunido un día antes del inicio del campeonato, como se solía hacer antes. Fabol se declaró en emergencia una vez que no se aprobó el libro de pases, y que en el reglamento de licencias hay clubes que no cumplen con lo que se exige, además de que se tiene que solucionar el tema del seguro médico, entre algunos de los temas que atingen a los futbolistas. Salinas afirmó que se ha avanzado y ha observado buena voluntad para intentar solucionar los problemas y garantizar el inicio del campeonato.



En la próxima reunión se tocará el tema económico, pero es un hecho de que el 20 de julio se iniciará el torneo, según el dirigente. “Me siento optimista por la forma en que se desarrolló la reunión, solo nos resta un par de temas que ellos van a consultar, pero no hay problema”, dijo Salinas.



Mientras, Paniagua expresó que hay temas a conversar con los capitanes de los clubes y que serán ellos quienes lo aprueben o no.