Machado rescindirá con Wilster y vivirá en EEUU con su familia



06/07/2018 - 08:46:52

Opinión.- El volante cochabambino Cristhian Machado rescindirá su contrato con el club Wilstermann. El jugador tomó esa determinación “irreversible” porque decidió vivir junto a su familia en Estados Unidos.



“Se complicó el tema de mis papeles. Según las leyes de ese país, tengo que vivir por lo menos seis meses para no perder mi residencia”, dijo el jugador, quien explicó que siente “cariño” por el club que le permitió conseguir dos títulos “ligueros” con Wilstermann.



Machado también explicó que los próximos meses nacerá su hijo y quiere que sea en Estados Unidos para conseguir la ciudadanía de ese país.



La situación familiar obliga al futbolista a dejar el club y buscar un acuerdo con la dirigencia del cuadro rojo por los dos años de contrato vigente que tiene el futbolista con la institución.



El volante aseguró que “no tiene propuestas para jugar en la MLS”, pero dejará Wilstermann “obligado por las circunstancias” y no así “por una mejor propuesta económica de un equipo”.



“Yo quisiera seguir en el club, pero tengo que pensar en mi futuro y el de mi familia, creo que lo mejor para nosotros es vivir allá”.



El presidente del club aviador, Gróver Vargas, manifestó que “no obligará a un jugador a quedarse donde no quiere” y conversará con el futbolista para lograr un acuerdo que “beneficie a ambas partes”.



“Él es parte de nuestra familia, se formó en Wilster y nos dio muchas alegrías. Es necesario buscar una solución para que no salgamos perjudicados porque tiene un contrato hasta diciembre de 2019”.



Vargas explicó que llegará a Cochabamba en las próximas horas para conversar con el futbolista, pero de momento descartó cualquier posibilidad de contratar a un jugador que cubra ese espacio.