La Paz: Ante protestas el SEDES agiliza atención de pacientes con cáncer



06/07/2018 - 08:41:29

Página Siete.- Mientras avanza el proceso de licitación para contratar los servicios de un acelerador lineal hasta el 23 de julio, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) priorizará la atención de los pacientes con cáncer en estado crítico, en el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO) de El Alto.



“Estamos asumiendo con algunos pacientes que realmente tengan emergencia y urgencia. En estos momentos la oncóloga está valorando para ver quiénes (pacientes con cáncer) realmente necesitan urgente y de emergencia el tratamiento de radioterapia”, anunció ayer el director del SEDES, Freddy Valle.



Los pacientes con cáncer retomaron sus movilizaciones el miércoles ante el incumplimiento de los acuerdos con las autoridades departamentales en salud para reanudar el tratamiento de radioterapia desde el 3 de julio.



La licitación fue publicada el 2 de julio en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y finalizará el 12 de julio con la presentación de las propuestas de las instituciones interesadas y en esa misma fecha se realizará la apertura de los sobres. Según el cronograma, la adjudicación del servicio será el 13 de julio y la firma de contrato hasta el 24 de julio.



El gobernador de La Paz, Félix Patzi, explicó que no se puede infringir el procedimiento requerido para la licitación.



“La licitación tiene su procedimiento autorizado por la ley SAFCO, tiene su propio plazo y no podemos invitar directamente (a la institución), hay que licitar obligatoriamente. El 20 de julio se va adjudicar y de ahí va a correr sin ningún problema la atención. No hay otra alternativa. No podemos violar las normas, de lo contrario estaríamos sujetos a cualquier proceso”, refirió la autoridad departamental.



La presidenta de los pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas, Rosario Calle, informó que el Director del SEDES les anunció que mientras se desarrolle ese proceso se priorizará el tratamiento a los enfermos que requieran atención urgente en radioterapia y que el resto de los pacientes serán atendidos a partir del 14 de julio.



“Han instruido a los médicos del Hospital de Clínicas y a Trabajo Social que alisten las historias clínicas de los pacientes para que sean atendidos desde el 14 de julio”, indicó Calle.



Exigen servicio de tomografías





Los pacientes con cáncer exigen la atención inmediata de las tomografías en el Instituto de Gastroenterología como parte del convenio con el SEDES.



“Esta mañana (ayer) fuimos al gastroenterólogo para las tomografías, pero no quisieron atendernos. El SEDES se comprometió hacerlo. Necesitamos para los tratamientos”, lamentó R. Calle.



Sondeo: piden a autoridades una atención inmediata



En un sondeo de opinión que Página Siete realizó ayer se evidenció preocupación y molestia de los ciudadanos por la falta de atención a los pacientes con cáncer y responsabilizaron a las autoridades gubernamentales por las movilizaciones que deben realizar los enfermos.



“Es muy lamentable, ver todos los días cómo los enfermos con cáncer sufren por pedir un derecho que es la atención de sus salud. En este caso estamos hablando de una enfermedad muy crónica que las autoridades deben tomarla en serio, no podemos jugar con la salud de los bolivianos”, opinó Carlos Beltrán.



Pedro Morales, otro de los ciudadanos consultados, mencionó que “las autoridades deben poner más dinero para atender a los enfermos, que no sólo son de cáncer, tenemos miles de enfermos en el país que se están muriendo y mientras el Gobierno despilfarra el dinero de los bolivianos en proyectos que no son útiles ni de emergencia como la Casa del Pueblo o con la realización de las canchas”.



Una de las vendedoras de la avenida Saavedra, lugar donde se ubica el Hospital de Clínicas contó el sufrimiento de las pacientes con cáncer.



“Muchas veces conversé con ellas y lloran por el dolor que sienten. Estos últimos días fue peor, porque estaban sentadas afuera (de la Unidad de Radioterapia) bajo el sol soportando dolores, esperando a que alguien se apiade de ellas y puedan ser socorridas. Pido al gobernador (Félix Patzi) pueda ponerse en sus zapatos”, dijo.