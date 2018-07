Uruguay-Francia abre este viernes a las 10:00 los cuartos de final



05/07/2018 - 19:54:10

FIFA.es.- Uruguay y Francia abren los cuartos de final de esta Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con un duelo a priori trepidante y en día de reencuentros. Por ejemplo los de Antoine Griezmann y Lucas Hernández con Diego Godín y Josema Giménez, sus compañeros en el Atlético; o el de Edinson Cavani con Kylian Mbappé, su socio en el ataque del PSG. Precisamente la principal duda de la Celeste es el *_Matador*_, autor de un doblete frente a Portugal antes de retirarse lesionado.



Ambos equipos llegan invictos a este choque entre campeones del mundo. Uruguay cuenta sus partidos por victorias y solo ha encajado un gol en todo el torneo, mientras Les Bleus dejaron en la cuneta a Argentina en un partido espectacular.



Francia confía en el olfato de sus delanteros para estirar su racha ante los equipos sudamericanos: no ha perdido ninguno de sus últimos 9 duelos mundialistas ante selecciones de CONMEBOL. Claro que Uruguay también le tiene fe a otra estadística: la que dice que de las seis ocasiones anteriores en las que la Celeste quedó entre las 8 mejores selecciones del planeta, solo en una tuvo que hacer las maletas rumbo a casa.



El análisis de los enviados especiales de FIFA.com



Florencia Simoes, con Uruguay

Uruguay quiere continuar haciendo historia en Rusia 2018 y ganar su quinto partido consecutivo, pero el equipo sabe que se enfrenta a un rival muy difícil. La Celeste formará con un 4-4-2 y la única duda del "Maestro" Tabárez es si Edinson Cavani podrá ser de la partida o tendrá que ser reemplazado por Cristian Stuani como acompañante de Luis Suárez.



Adrien Gingold, con Francia

Una pelea táctica y física, eso es en lo que el equipo galo piensa y para lo que se está preparando aquí en Istra. Tranquilo y concentrado, como habitualmente, Didier Deschamps teme que si Francia encaja el primer gol, sea casi imposible remontar. Y avisa a todo el mundo: "Con o sin Cavani, eso no cambia nada". Con respecto a la alineación, sigue quedando un interrogante: quién reemplazará al sancionado Blaise Matuidi.



¿Sabías que...?



Más allá de las comparativas que suscitó su doblete a Argentina con la actuación de Pelé en Suecia 1958, Kylian Mbappé es, con los 3 tantos que suma hasta el momento, el segundo jugador galo que más goles ha marcado en una sola edición del Mundial. Eso sí, el primero en la lista es un tal Just Fontaine, que marcó 13 precisamente en Suecia 1958.



Alineaciones probables:



Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez and Edinson Cavani or Cristhian Stuani.



Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphäel Varanne, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; N"Golo Kanté, Paul Pogba; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Corentin Tolisso; Olivier Giroud.