Vicepresidente lamenta índice de violencia contra mujeres y niños



05/07/2018 - 19:12:06

Santa Cruz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera lamentó el jueves los altos índices de violencia que se registra contra mujeres y niños en todo el país y llamó a la sociedad a ser vigilantes y denunciar a los agresores, en el marco de un acto público de entrega de viviendas que se realizó en la ciudad de Santa Cruz



"Estoy apenado con lo que leo en el periódico, donde se ve mucha violencia contra mujeres y niños, no puede ser, no hay nada más sagrado que un niño ¿acaso puede defenderse del abuso?. Maltratar a un niño es un crimen, pegar a una mujer igual, eduquemos desde pequeños que a la mujer no se toca", manifestó.



El mandatario llamó a la población a no tolerar a los agresores y dijo que cada ciudadano tiene que ser vigilante y denunciar a quienes cometan ese tipo de delitos.



Señaló que esos flagelos de la sociedad se erradicarán en base a la educación dentro de la familia, que -dijo- debe "alimentar valores como el amor, la comprensión y la tolerancia".



"No puede ser que Bolivia sea uno de los países más violentos contra la mujer y los niños en América Latina, ninguna casa u obra es suficiente si en la familia se abusa a la mujer o si se maltrata a los niños", agregó.



Según datos oficiales del Ministerio Público, durante 2018 se registraron 12.746 casos de violencia familiar, 61 feminicidios, 37 infanticidios y 726 casos de violación sexual en todo el país.