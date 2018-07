Diputado del MAS dice es absurdo que la oposición pida informe al Canciller sobre activistas en el Vaticano



05/07/2018 - 19:10:33

La Paz, (ABI).- El diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, dijo el jueves que "es absurdo" e "insulso" que la oposición pida un informe escrito al canciller Fernando Huanacuni sobre cómo fueron tratadas cuatro activistas que estuvieron con camisetas que decían "Bolivia Dijo No", en el acto de la consagración del cardenal Toribio Ticona, en el Vaticano.



"Es un absurdo, no tiene ningún sentido, es insulso, es una pérdida de tiempo creo que el Canciller tiene cosas más importantes que realizar, tiene que trabajar con el relacionamiento con los países del mundo, que venga a dar un informe por cuatro personas anarquistas, desconsideradas, maliciosas que trataron de ir a perjudicar un acto que se estaba realizando en el Vaticano", dijo a los periodistas.



Más temprano, la senadora de la opositora Unidad Demócrata (UD, Jeanine Añez, pidió un informe escrito al Canciller sobre lo que sucedió cuando las activistas asistieron al acto de consagración del cardenal de Bolivia y supuestamente fueron agredidas por guardias de seguridad.



"Que nos informe detalladamente qué fue lo que sucedió con nuestras compatriotas en el Vaticano en la ceremonia de posesión del cardenal Toribio Ticona porque este fue su delito de nuestras compatriotas, mujeres el asistir con poleras del: Bolivia Dijo No", indicó en conferencia de prensa.



A contramano, Cárdenas sugirió a la senadora de UD que traslade la denuncia al Ministerio Público, si es que se vulneraron derechos.



"Yo sugiero más bien esa energía para pedir peticiones de informes las trasladen haciendo denuncias al Ministerio Público de gente boliviana que está tratando de afectar la imagen de un gobierno legítimamente constituido", mencionó.



Por su parte, la diputada del MAS, Valeria Silva, dijo que con esa petición de informe al Canciller la senadora de UD busca protagonismo político.



"Considero que sus afirmaciones no corresponden, son mentirosas y en segundo lugar buscan cámara. Las afirmaciones son mentirosas porque en redes sociales hemos visto activistas tomándose fotos con el cardenal Ticona, que demuestra que no se les ha restringido el acceso y no se les habría reprimido como lo están diciendo", agregó.