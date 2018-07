Ministra de Comunicación critica a oposición por politizar la salud del Presidente



05/07/2018 - 19:09:25

Santa Cruz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Gisela López, criticó el jueves a los políticos de oposición por querer politizar el tema de la salud del presidente Evo Morales, que se realizó un control de rutina y en las últimas horas fue sometido a una intervención quirúrgica.



"Nosotros no estamos pendientes por saber dónde se hace atender la oposición en cuanto a salud, no estamos pendientes de ellos, entonces tienen que aprender a respetar; a mí me parece una barbaridad que quieran inmiscuir políticamente la salud de un boliviano", dijo a los periodistas.



López frente de los cuestionamientos de asambleístas de partidos de oposición que pidieron que se dé una información detallada sobre dónde y quién atendió al mandatario.



"El Presidente es un boliviano y goza de los mismos derechos que cualquier otro boliviano", recalcó en alusión de que Morales está en la libertad de recibir atención médica donde vea conveniente.



López aseguró que el Presidente goza de un buen estado de salud y está a la espera de reincorporarse en sus funciones.



Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, anunció que los legisladores le solicitarán al Mandatario disminuir su ritmo de trabajo, para precautelar su estado de salud en el desarrollo de sus funciones.



"Es el trajín de los viajes que ha sostenido en el exterior, de los que ha traído grandes frutos, por lo tanto vamos a pedir al Presidente que baje un poco su ritmo de trabajo", sostuvo.



Las organizaciones sociales de Santa Cruz, afines al Gobierno, mediante un manifiesto expresaron su solidaridad y enviaron sus saludos al Mandatario, deseándole un rápido restablecimiento.