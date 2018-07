No es paranoia: Un estudio confirma que su teléfono realmente lo está observando

05/07/2018 - 17:37:39

Actualidad.- Si alguna vez usted ha tenido la sospecha de que su teléfono podría estar mirándolo, una nueva investigación sugiere que no se le puede considerar paranoico.



Investigadores de la Universidad de Northwestern, en Boston (EE.UU.), pasaron un año tratando de determinar si las aplicaciones de los teléfonos inteligentes registran sin permiso nuestras conversaciones privadas para obtener y enviar datos personales a los anunciantes, informa Gizmodo. Los resultados del estudio, por su parte, han traído dos noticias, una buena: su teléfono no está escuchándolo (o por lo menos no regularmente), y otra mala: lo está observando.



De acuerdo con los investigadores, ciertas aplicaciones de teléfonos inteligentes graban secuencias de video de nuestras pantallas, toman capturas de pantalla de nuestra actividad y luego lo pasan todo a terceros.

Imagen ilustrativa Reportan que Google permite a cientos de empresas externas leer correos electrónicos de sus usuarios



Los científicos de Boston probaron 17.260 aplicaciones populares de Android, muchas de las cuales son propiedad de Facebook, y otras 8.000 que envían información directamente a Facebook. El estudio descubrió que más de la mitad de las aplicaciones examinadas tenían "permiso" para acceder a las cámaras y aun a los micrófonos de los usuarios, lo que significa que pueden activar esas funciones en un determinado momento, con tal de que la aplicación esté abierta.



Los analistas utilizaron un sistema automatizado para interactuar con las aplicaciones, buscando cualquier archivo multimedia que se enviara, en particular a terceros dominios.



Así, cuando uno de los teléfonos del estudio utilizó una aplicación de entrega de comida GoPuff, la información de la interacción del teléfono con la aplicación fue grabada y se envió a un dominio de terceros, afiliado a la compañía de análisis móvil Appsee. La grabación enviada a esa compañía incluía hasta la pantalla donde los usuarios ingresaban su código postal para la entrega.



Appsee incluso publicó la información recibida en su sitio web, y culpó a la política de privacidad de GoPuff por no dejar en claro a sus usuarios que Appsee tenía acceso a sus datos personales. Tras la investigación, el director ejecutivo de la compañía, Zahi Boussiba, aseguró que Appsee "desactivó inmediatamente las capacidades de rastreo" y eliminó todas las grabaciones de sus servidores.



Se espera que el estudio completo sea presentado en la Conferencia del Simposio de Tecnología de la Mejora de la Privacidad, que tendrá lugar en Barcelona, España, el próximo mes.