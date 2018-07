¿Es esta la mejor historia de amor jamás contada en redes?



05/07/2018 - 17:30:04

BBC.- Érase una vez un avión que volaba a Dallas, donde Rosey Blair y su novio le preguntaron a una mujer si le importaba cambiarles de sitio para poder sentarse juntos.



Al convencerla, los dos bromearon diciéndole que, quizá, su nuevo compañero de asiento podría ser el amor de su vida.



Cuando Rosey y su novio se acomodaban en sus nuevos lugares, que estaban justo detrás de la mujer, vieron a un joven acercarse al lugar vacío.



¿Quién era este hombre? ¿La petición de Rosey de cambiar los asientos podría desencadenar un giro del destino que iba a unir para siempre dos corazones?



"¿Adivinen qué? No han dejado de hablar desde que despegamos. Los dos son entrenadores personales. Sus brazos se han tocado un par de veces. Los dos son vegetarianos".



El desarrollo de la historia fue documentado en las historias de Instagram de Rosey, quien después las subió a Twitter.



Llena de "emojis" y textos, esta historia de amor simple pero apasionante consiguió los "me gusta" de miles de usuarios.



"Ella le va a enviar una charla Ted al aterrizar".

"Ella fue al baño con el cabello recogido y volvió con el pelo suelto. Ahora le está pidiendo consejos de ejercicios".

"Ninguno pidió bebidas alcohólicas, pero están compartiendo una tablas de quesos (proteína)".



La historia tiene más de 270.000 "retweets" y 690 "me gusta" desde que fue publicada este martes, cuando comenzó a ganar ritmo la historia de estas dos personas sentadas juntas en un avión.



Los usuarios de las redes sociales que seguían los acontecimientos le exigían a Rosey saber qué más había ocurrido.







"Ella acaba de posar su cabeza en su hombro durante casi un segundo".



"Todos estamos enganchados a esta historia", escribió un usuario de Instagram. Otro escribió en Twitter: "estoy sumergido en esta historia ahora mismo". "De lejos, esta es la mejor historia reportada paso a paso en Twitter", dijo otro.



Un usuario incluso compartió su propio romance en las alturas. "En noviembre de 2016 conocí a una chica en un avión. El domingo pasado por la noche le pedí que se casara conmigo... dijo que sí".

Final inesperado



¿Y qué pasó cuando el avión aterrizó?



Rosey publicó que los dos se habían seguido en Instagram, eran solteros y vivían en la misma zona.



Luego, en un giro inesperado de la trama, apareció un mensaje público del hombre misterioso.



"Muy gracioso, sabía que estabas tomando fotos", publicó en Twitter.

Euan Holden, exjugador de fútbol americano, afirma ser el hombre misterioso en la historia de Rosey.



Ahora, conocido como "el novio del avión", le dijo a la BBC que la esposa de un amigo le había enviado un mensaje de texto con el hilo.



Pero entonces ¿"el novio del avión" cautivó o no aquel corazón en el vuelo?



"Un caballero nunca lo revelaría", dijo Euan.